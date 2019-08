DARUVARAC SE ŽALI DA GA MEDIJI MALTRETIRAJU: ‘Uništili su me, ovo više nema smisla, sam ću se u ponedjeljak javiti u zatvor’

„Ovo više ne može ovako. Postao sam sinonim za nasilje i kriminal“,

Darko Kovačević Daruvarac krajem srpnja se prema odluci Županijskog suda u Splitu, trebao javiti u Centar za dijagnostiku u remetinečkom zatvoru, no on je zatražio odgodu zbog obiteljske situacije. No Centar za socijalnu skrb u svom izvještaju se negativno očitovalo pa je sutkinja odbila zahtjev Daruvarca koji je osuđen jer je glavom djevojke razbio umivaonik te ju nastavio udarati nogama i rukama dok je krvava beživotno ležala na podu.

Sada je odlučio sam se javiti u Remetinec, kaže, zbog hajke koju, kaže, mediji provode.

Nema ni zabranu prilaska

„Ovo više nema smisla. Mediji su me uništili. U zatvor ću se javiti u ponedjeljak tijekom dana jer imam rok do ponoći“, rekao je osuđenik za nanošenje teške tjelesne ozlijede koji se za sada slobodno šeće Zadrom te nema čak niti zabranu prilaska djevojci koju je divljački mlatio dok je osoblje kafića promatralo i odbijalo pozvati policiju.

„Ovo više ne može ovako. Postao sam sinonim za nasilje i kriminal“, rekao je za 24sata.

U siječnju je nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora, a iako mu je kazna u lipnju smanjena na četiri godine, odbijao je započeti s odsluženjem kazne. Prvo je htio odgodu zbog obiteljske situacije, a sada jer mu je odvjetnik na godišnjem odmoru.