DARUVARAC NE ŽELI U ZATVOR: Zatražio je odgodu javljanja zbog obiteljske situacije, čeka se provjera

Županijski sud u Splitu naložio je Centru za socijalnu skrb da provjeri Daruvarčev zahtjev za odgodom zbog obiteljske situacije

Darko Kovačević Daruvarac u srijedu bi se, prema odluci Županijskog suda u Splitu, trebao javiti u Centar za dijagnostiku u remetinečkom zatvoru, no on je zatražio odgodu zbog obiteljske situacije. S obzirom na to da je javljanje redovita procedura za sve osuđene na najmanje šest mjeseci zatvora, sud je zatražio od Centra za socijalnu skrb da provjeri njegov zahtjev, doznaje 24 sata.

“Očekujemo izvješće Centra, nakon kojeg ćemo odlučiti. Sve se vezano za odgodu odvija po žurnoj proceduri i uskoro očekujemo izvješće Centra. Ako se ne javi u Centar za dijagnostiku, oni će nas obavijestiti, a ja kao sudac izvršenja odlučujem hoćemo li izdati dovedbeni nalog. To ovisi o tome je li nejavljanje opravdano ili nije”, rekla je sutkinja Dijana Grancarić i pojasnila da to ne odgađa Kovačevićevo javljanje u zatvor.

‘DARUVARAC’ PRIZNAO NA ZADARSKOM SUDU: ‘Kriv sam za premlaćivanje!’; Majka i žrtva izašle iz zgrade bez riječi

Smanjena kazna

Daruvarcu je 2. srpnja na zadarskom Županijskom sudu uručeno rješenje o upućivanju na odsluženje kazne koju mu je odredio splitski Županijski sud. Iako je tužiteljstvo tražilo pet i pol godina zatvora, sutkinja Mitra Meštrović izrekla je nepravomoćnu presudu od pet godina zatvora. Kovačević je osuđen na četiri godine i šest mjeseci zbog nanošenja teške tjelesne ozljede i 10 mjeseci zbog prijetnje.

No, početkom lipnja Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu smanjilo mu je kaznu s pet na četiri godine zatvora. Odbijene su sve žalbe i primjedbe, a kao olakotna okolnost navedeno je priznanje krivnje i tvrdnja da će žrtva biti obeštećena.

DARUVARCU SMANJILI KAZNU ZBOG PREMLAĆIVANJA DJEVOJKE: Županijski sud u Splitu djelomično prihvatio njegovu žalbu