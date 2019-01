DARUVARAC PROGLAŠEN KRIVIM ZA PREMLAĆIVANJE 18-GODIŠNJAKINJE: Dobio pet godina bezuvjetnog zatvora

Darko Kovačević Daruvarac u četvrtak je nepravomoćno osuđen na pet godina zatvorske kazne, bezuvjetno. Sud ga je osudio zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda 18-godišnjoj djevojci Loreni u jednom zadarskom kafiću te prijetnji.

Danas je završeno suđenje na prvostupanjskom sudu Darku Kovačeviću Daruvarcu za premlaćivanje 18-godišnje Lorene kojoj je tijekom polusatnog iživljavanja u zadarskom kafiću Chill Out nanio teške tjelesne ozljede od kojih se još uvijek oporavlja. Kovačević je jučer promijenio ploču i priznao krivnju, pretpostavlja se zato jer je to bila važna olakotna okolnost pri izricanju presude. Ipak, to mu nije poglo jer je sud izrekao kaznu gotovo istovjetnu onoj koju je tužiteljstvo tražilo.

TIJEK DOGAĐAJA:

NOVO 12:03 Darko Kovačević Daruvarac proglašen je krivim! Dosuđeno mu je pet godina bezuvjetnog zatvora.

Dobio je četiri godine i sedam mjeseci zatvora za premlaćivanje te dodatnih deset mjeseci za prijetnje, što ukupno iznosi pet godina zatvora, javlja 24sata. Presuda je nepravomoćna.

10:15 U tijeku je iznošenje završnih riječi obrane i tužitelja, javlja Zadarski.hr.

8:55 Darko Kovačević Daruvarac je stigao na sud u Zadru. Na novinarsko pitanje što očekuje od današnjeg ročišta, odgovorio je “ništa”. Lorenina majka koja je stigla s kćeri i odvjetnikom kazala je kako očekuje pravdu.

Daruvarac se prvotno izjasnio da nije kriv za brutalno premlaćivanje 18-godišnje Lorene, da bi jučer na ročištu promijenio koncept obrane. Nakon što je dobio novog odvjetnika Borisa Radmana, taktika obrane se očito promijenila jer je priznao je krivnju za premlaćivanje djevojke.

DARUVARAC STIGAO NA SUD: Stigla je i djevojka koju je zvjerski prebio

Jučer je na sud stigao taksijem nešto prije djevojke koju je pretukao koja je stigla s obitelji. Novi odvjetnik Boris Radman pričekao ga je ispred zgrade.

Ranije se izjasnio da nije kriv

“Iznio je obranu, ono što je drugačije u odnosu na ranije je da se izjasnio da je kriv”, rekao je odvjetnik pretučene djevojke Milan Petričić. Ona jučer nije svjedočila, a sutkinja Mitra Meštrović suđenje je zatvorila za javnost.

To je Daruvarčevu odvjetniku, koji je u podnesku prije dva tjedna obavijestio sve strane u procesu da obrana neće tražiti nova svjedočenja već samo čitanje ranijih iskaza, dosta zasmetalo.

“Potpuno je po obrani neosnovan, neutemeljen i krajnje deplasiran navod zastupnika optužbe da se isključi javnost u predmetnom kaznenom postupku jer će ‘obrana okrivljenika biti usmjerena prema osobi oštećene žrtve”, rekao je odvjetnik.

Saslušano je osmero svjedoka, novi nisu predlagani, a novi dokazi samo su u pisanom obliku. Nakon ročišta djevojka i njezina majka šutke su izašle iz zgrade suda.

Danas bi mu mogla biti izrečena presuda

Danas se očekuje iznošenje dodatnih dokaza u pisanom obliku, a odobri li ih sutkinja, i iznošenje završnih riječi. Tako bi mogla biti i izrečena presuda.

Daruvarcu zbog prijetnje prijeti kazna do tri godine zatvora, dok bi za nanošenje teških tjelesnih ozljeda mogao dobiti do pet godina zatvora. Tužiteljstvo je u ovom slučaju tražilo kaznu od 5,5 godina zatvora. Bude li proglašen krivim i dobije kaznu veću od pet godina, u pritvor ide i prije nego što presuda postane pravomoćna.

Pretučena djevojka zahvalila na podršci

Lorena se jučer putem Instagrama obratila javnosti i zahvalila svima na potpori. “Sutra je presuda. Previše poruka imam o tome. Pa eto, da ne pišem posebno. Hvala ti, Bože. Ima Boga. Hvala svima na podršci”, rekla je.