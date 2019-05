STRADAO DARKO KOVAČEVIĆ DARUVARAC: U sitne sate Audijem sletio s ceste i udario u metalnu ogradu

Oko 4.30 sati u Zapužinama kod Benkovca Audi u kojem su bili Kovačević i njegov 27-godišnji suputnik iz još neutvrđenih razloga sletio je s ceste i udario u zaštitnu metalnu ogradu

Darko Kovačević zvani Daruvarac, koji na slobodi čeka pravomoćnost sudske presude kojom je osuđen na pet godina zatvora zbog premlaćivanja 18-godišnje Zadranke, u noći sa srijede na četvrtak doživio je prometnu nesreću u Zapužanima pokraj Benkovca te je prevezen u zadarsku bolnicu, javlja Zadarski.hr.

Nije poznata težina ozljeda

Audi u kojem su bili Kovačević i 27-godišnji muškarac iz još neutvrđenih razloga sletio je s ceste i udario u zaštitnu metalnu ogradu. Dogodilo se to oko 4.30 sati, a javnosti zasad nije poznato tko je od njih dvojice upravljao vozilom. Zadarski.hr piše kako zasad nije poznata i težina Kovačevićevih ozljeda niti to jesu li on i njegov suputnik bili pod utjecajem alkohola.

