DALMATINSKO SELO BILO JE NA RUBU IZUMIRANJA, A ONDA SE SVE OKRENULO ZA 180: U čemu je tajna? Ljudi se čak i vraćaju

U dalmatinskom selu Smolonje ima 75 stanovnika, od kojih je čak 32 djece

U trenutku kada se većina Hrvatske bori s demografskim odumiranjem, maleno dalmatinsko selo Smolonje statistički ima više djece po glavi stanovnika nego bilo koje drugo mjesu u Dalmaciji, Hrvatskoj pa i još šire. Selo broji 75 stanovnika, od kojih je čak 32 djece. “To ti izađe skoro pedeset posto! A kako je to moguće? Jednostavno, dogodilo se”, objasnila je Marija Maričić za Slobodnu Dalmaciju.

“Odlučio sam se vratit ovdje, a kako sam se bavio građevinom uvijek sam bio po terenu, tako da mi je sve isto jesam li u Splitu ili Smolonjama. S tim što se život u gradu uopće ne može usporedit sa životom na Mosoru. Ovo je sloboda, mir, priroda, čistoća, zdravlje. Problem je kad djeca žele ići na sport, kulturu, neke dodatne aktivnosti, onda je zeznuto, ali i to se da riješiti”, rekao je predsjednik sela i otac dvoje djece 41-godišnji Mijo Buškain koji je do 27. godine živio u Splitu.

Prijetilo im je izumiranje

Andro Dragošević je rekao kako su mislili prije dva desetljeća godina da je Smolonju došao kraj, da bi se nekim čudom situacija ipak preobratila.

“Dogodilo se prije 20-ak godina da se 15 godina dijete nije rodilo u Smolonju. Mislili smo da je to kraj sela, a gdje ćeš gore, nema goreg. Ali onda je nekako krenulo, generacija prije naše je kiksala, puno ih se nije oženilo, ali mlađi od njih su se redom poženili i počeli raditi djecu. To je neki pozitivni splet okolnosti. I tako, što beba, što osnovne škole, što srednje, nakupili smo ih preko trideset.

Cijela budućnost se otvorila kao knjiga. Dio tih roditelja se vratio, dio nije nikad ni otišao odavde, ali svi su shvatili kako se uz sve prepreke ovdje može priživjet i odgojit djecu. Bolje ovdje na svome nego po Splitu i Omišu kao podstanari”, rekao je Andro Dragošević za Slobodnu Dalmaciju.

Obnovljena stara škola

Kada je otvorena stara škola negdje oko 1930. godine, te je godine u Smolonju bilo najviše stanovnika, njih 183. Prije nekih 30 godina škola je zatvorena. Obnovi stare kamene škole pomogao je grad Omiš pod koji teritorijalno pripadaju. “Glavno da se nije srušila, a zamalo je. Spasili smo je u zadnji čas”, objasnio je predsjednik sela te dodao kako su omiški gradonačelnici Ivo Tomasović i prije njega Ivan Kovačić uspostavili politiku “sve za djecu”.

Osim toga, kaže bilo bi dobro da im naprave igralište na kojemu bi se djeca mogla zabaviti.

Bave se i turizmom

U Smolonju se ljudi bave i turizmom, pa Mijo i Danijela već dvije sezone iznajmljuju kuću s bazenom, a iznajmljuju se još dvije kuće koje budu odlično popunjene.

“Najviše dolaze Francuzi, Nijemci, Škoti, Nizozemci. Neće dolje uz more u gužvu, nego baš ovdje, u zelenilo i mir. I onda im je u Smolonjama baza, a autima obiđu cijelu Dalmaciju, od Nina do Dubrovnika… A turizam je naša prilika; od Gata do Smolonja je već pedeset bazena, a samo u Gatima ja mislim trideset”, kaže Mijo.

Dodaje kako je najbeći problem za djecu što ih “zeza internet” jer ne smiju svi igrati igrice preko interneta u isto vrijeme. Kažu da idu na nogomet, rukomet, boks, zaigraju i na kukala, druže se s malim turistima, a curice vole folklor.

