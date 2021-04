Dijete je na intenzivnoj, priključeno na respirator, a ozljede su toliko teške da ima vrlo male šanse da preživi

U Klaićevu bolnicu u srijedu je dovezena dvogodišnja djevojčica s jezivim ozlijedama.

“Šokirani smo i zgroženi. Ovako nešto nikad nismo vidjeli u našoj bolnici”, reklo je za 24sata osoblje Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj.

Stravične ozlijede i jasni tragovi zanemarivanja

Djevojčica ma teško nagnječenje mozga, cijele glave, a na koži se jasno vide tragovi gnječenja. Tijelo je prepuno modrica, od kojih su neke i stare, a vidljivi su tragovi i drugih ozljeda. Djevojčica po cijelom tijelu ima svrab koji nije liječen. Izgreban je i trbuh, pretpostavlja se da ga je djevojčicama sama izgrebala zbog nesnosnog svrbeža kojeg izaziva taj namentnik.

Djevojčica, koja je iz okolice Nove Gradiške, najprije je u srijedu ujutro dovezena u Opću bolnicu Nova Gradiška, Liječnici su jui reanimirali i intubirali, a s obzirom na težinu ozljeda poslijepodne su je prevezli u Klaićevu i u tom trenutku bila je u komi.

Dijete je na intenzivnoj, priključeno na respirator, a ozljede su toliko teške da ima vrlo male šanse da preživi.

Hitna neurokirurgija

“Zbog teških kraniocerebralnih ozljeda, nakon dodatne dijagnostičke obrade, učinjen je neophodan neurokirurški zahvat. Dijete je na mehaničkoj ventilaciji uz sedaciju lijekovima, uz kontinuirani monitoring vitalnih funkcija i dijagnostičko praćenje. Životno je ugroženo”, rekao je za 24 sata prof. dr. Roić.

O jezivim ozlijedama koje su očito posljedica zanemarivanja i zlostavljanja obaviještena je policija.

Oduzeli ju obitelji pa vratili

Djevojčica je, kako doznaje 24sata, oduzeta obitelji zbog nepovoljnih uvjeta, i provela je kod udomitelja više od godinu dana, no na zahtjev roditelja Centar za socijalnu skrb vratio ju je biološkoj obitelji.

“Kako su se uvjeti kod obitelji djevojčice popravili, odlučili smo udovoljiti zahtjevu roditelja i vratiti je iz udomiteljske obitelji. Uz to smo odredili mjeru stalnog nadzora od strane naše socijalne djelatnice, koja im je odlazila u posjet dva puta tjedno. Čuli smo za ozljede djeteta, za sada nemamo informaciju kako su one nastale. Socijalna radnica koja je nadzirala tu obitelj rekla je da ona nije imala spoznaju niti je bilo što upućivalo na to da bi se s djetetom moglo nešto dogoditi“ rekao je Branko Medunić, ravnatelj CZSS-a Nova Gradiška.

Obitelj čija je kćer zadobila strašne ozlijede, zarazila se svrabom i bori se za život, ima još dvoje djece.