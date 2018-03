CURE NOVI DETALJI IZ ISTRAGE PROTIV ŠEFA U POREZNOJ: U muljanju s PDV-om pomogao je i firmi koju je osnovao savjetnik predsjednice RH

Cure novi detalji o istrazi protiv šefa iz Porezne uprave.

U postupku što ga je protiv Radoslava Raspudića, donedavnog šefa za nadzor PDV-a u Poreznoj upravi pokrenuo USKOK, istraživat će se i poslovanje tvrtke Arnea projekti koju je osnovao aktualni posebni savjetnik predsjednice Republike Hrvatske za zdravstvo i sport Tomislav Madžar.

Raspudić je, kako smo javljali, uhićen zbog sumnje da je više od deset godina, od 2007. d0 2017., zlorabio svoju funkciju ne bi li pogodovao poduzetnicima s kojima je bio blizak. Sumnja se tako da je u više desetaka slučajeva učinio sve kako bi pojedinim fizičkim i pravnim osobama omogućio izbjegavanje, odnosno manje plaćanje poreznih obveza. Radio je tako protiv svojih kolega koji su pak u poreznim nadzorima utvrđivali koliko ti ljudi i firme doista moraju uplatiti u državni proračun. Istodobno je pisao stručne radove i publikacije o opasnostima kružnih prijevara s PDV-om. Sada u Remetincu čeka rasplet postupka.

Hoće li USKOK za svjedoka zvati predsjedničina savjetnika?

U međuvremenu smo doznali da su među tvrtkama kojima je Raspudić pomagao da sruše porezna rješenja, bile Gold box i Lumina metali u vlasništvu slovenskih državljana povezanih s hrvatskim odvjetnikom Davorom Galetovićem, te nekadašnja Madžarova tvrtka Arnea pojekti. Sumnja se da su Gold box i Lumina metali upleteni u sumnjivu trgovinu zlatom i utaju poreza, a upravo Raspudić im je, kako stoji u rješenju o otvaranju istrage, pomagao da sastave prigovore na porezna rješenja, te tako umanje obvezu plaćanja PDV-a.



TKO SU ‘KLIJENTI’ KORUMPIRANOG INSPEKTORA POREZNE: Na listi i poznati odvjetnik blizak Bandiću

Arnea projekti povezuje se pak s pokušajem umanjivanja poreznih obveza za 2010. i dio 2011. godine. Madžar je kao direktor u sudskom registru bio upisan do pred kraj 2010. godine, nakon čega je tvrtku nastavio voditi kompanjon, s kojom ju je i osnovao, Antonio Galić.

Zato bi se i ime Tomislava Madžara, liječnika, menadžera i predsjedničinog savjetnika, moglo uz Galićevo naći na popisu svjedoka u nastavku ove istrage. Inače, Arnea projekti tvrtka je koja se bavi organizacijom društvenih događanja i koncerata, a sumnjivi pokušaji umanjenja poreznih obveza za 2010. i 2011. godinu, te kontakti s Raspudićem, obuhvaćeni su ovom istragom.

PROCURILI NOVI DETALJI U ISTRAZI MALVERZACIJA S PDV-OM: Uhićeni moćni poreznik nezakonito je pomagao legendarnim rukometašima?

Iako nema službenih podataka o angažmanu tvrtke Arnea projekti u izbornim kampanjama sam Madžar je nedavno u intervjuu za Večernji list potvrdio kako je radio na HDZ-ovim izbornim kampanjama, na kampanji Andreja Plenkovića za Europski parlament, te kampanji predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović u kojoj je bio je zadužen za organizaciju, potporu i logistiku. Nakon tih kampanja napredovao je do pozicije posebnog savjetnika. Riječ je o čovjeku kojeg se u predsjedničinom društvu vrlo često može vidjeti na sportskim događanjima, a ona mu je bila gost i na obrani doktorata 2015. godine.

Milijuni kuna izvučeni su na sumnjivom povratu PDV-a

Doktorirao je na temu ‘Psihološki predskazatelji sportskih ozljeda u profesionalnih nogometaša i rukometaša’. Uz predsjednicu, na obranu mu je došao i predsjednik HAZU-a, akademik Zvonko Kusić. Bili su tamo još i narodnjačka zvijezda Halid Bešlić, bivša misica Anica Kovač, glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić, politički tajnik Tomislav Čuljak, članovi Mladeži HDZ-a, te brojni predstavnici nogometnog i rukometnog saveza u kojima je Madžar aktivan. Iako se u medijima spominjala i njegova bliskost s gradonačelnikom Milanom Bandićem, Madžar je to demantirao u jednom sudskom procesu upravo protiv novina koje su pisale kako je njegova udruga zbog te veze dobila gradski prostor.

Agencija Arnea projekti, u kojoj je, kako je sam izjavio u tom istom sudskom procesu, radio do studenoga 2010. godine, organizirala je svojedobno koncerte Halida Bešlića, Miše Kovača, Lane Jurčević, Mate Bulića, Toše Proeskog, Nine Badrić… Prema posljednjim dostupnim podacima u Sudskom registru, Arnea projekti su 2013. godine ostvarili prihode od 3,3 milijuna kuna, dok su godinu ranije imali 2,4 milijuna kuna ukupnih prihoda. Iskazali su i ukupnu dobit za te dvije godine poslovanja, no od svega 385 tisuća kuna.

Gold box je pak, prije nego što je 2016. godine završio u stečaju, iskazao gubitak od 2,3 milijuna kuna. Međutim, kako su utvrdili poreznici, tvrtka je prije toga tijekom 2013. godine kada je i osnovana ostvarila 41,3 milijuna kuna povrata PDV-a, da bi naknadno za istu godinu zatražila i povrat dodatnih 28,7 milijuna kuna PDV-a. Lumina metal, kojoj je ovlašteni zastupnik Davor Galetović, a direktor Slovenac Matej Košič, podnijela je zahtjev za povrat PDV-a za prosinac 2013. u iznosu od 7.362.766 kuna, da bi za 2016. godinu iskazala tek gubitak od 50 tisuća kuna. Protiv Košiča je u međuvremenu pokrenut i postupak u Sloveniji u kojem mu se na teret stavljaju malverzacije u bivšoj građevinskoj tvrtki Vegrad. Sumnja se da su firme u Hrvatskoj Slovenci osnivali samo zbog ovih sumnjivih poslova s PDV-om.