CURE DETALJI O NAPADAČIMA IZ SUPETRA: Jedan od njih je lani završi u srpskom zatvoru

Stariji nasilnik je sudjelovao u haračenju Torcide po benzinskoj postaji u Srbiji prošle godine

Nakon ispitivanja dvojice osumnjičenika za brutalan napad na sezonske radnike i vatrogasca u Supetru prošle nedjelje, splitsko Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 22-godišnjaka iz Pučišća i 19-godišnjaka iz Splita zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage djelomično je prihvatio navedeni prijedlog i rješenjem odredio istražni zatvor protiv osumnjičenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke u trajanju od mjesec dana. No, odbio je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv dvojca zbog opasnosti da će boravkom na slobodi ponoviti kazneno djelo: Stoga će Općinsko državno odvjetništvo podnijeti žalbu.

I prije je bio nasilan

A razloga za žalbu imaju, jer je, kako piše Slobodna Dalmacija, 22-godišnjak iz Pučišća jedno vrijeme bio u zatvoru Padinska skela u Srbiji, jer je bio dio grupe navijača Torcide koju je srbijanska policija u kolovozu prošle godine uhitila i privela, a tamošnji sud osudio na 15 dana zatvora zbog sudjelovanja u uništavanju benzinske postaje u Vrčinu, koju su opljačkali i išarali neprimjerenim grafitima, odnosno zbog “nepristojnog, drskog i bezobzirnog ponašanja u grupi”. No, hrvatska policija i pravosuđe ga evidentiraju kao neosuđivanu osobu, jer se sve odvilo u drugoj zemlji.

“Svakako ću se žaliti na određivanje istražnog zatvora mom klijentu jer mi nije jasno koje su to nove okolnosti koje su se u međuvremenu pojavile za isti događaj za koji je on već bio priveden i za kojeg su mu bile određene mjere opreza”, komentirao je Vinko Gulišija, odvjetnik koji brani 22-godišnjaka.

Ukinuta zabrana približavanja

On je sada osumnjičen za dva različita kaznena djela koja proizlaze iz istog događaja. U pritvoru je zbog nasilničkog ponašanja iz mržnje, a čeka ga i optužnica zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda 26-godišnjem vatrogascu koji je pokušao pomoći žrtvama, a kojemu je slomio nos. Zbog toga mu je bila određena zabrana približavanja vatrogascu na manje od 150 metara, no to je ukinuto.

“S obzirom na činjenicu da sudac istrage nije prihvatio prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti da će boravkom na slobodi ponoviti kazneno djelo, ODO će podnijeti žalbu protiv ovog rješenja”, stoji u priopćenju objavljenom na stranicama DORH-a.

