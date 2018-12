CURA (21) PREDVODILA OPAKU BANDU U PRIMOŠTENU: Zbližila se sa starcem (72), a onda mu upala u stan i odigrala okrutan plan

Svi osumnjičeni su uz kaznenu prijavu predani u Pritvorsku policijsku jedinicu ove Policijske uprave

Istražitelji Odjela općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije PU Šibensko-kninske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom, 21-godišnjakom i 25-godišnjakinjom osumnjičenima za razbojništvo na štetu 72-godišnjeg muškarca.

Policija je utvrdila kako je 21-godišnjakinja koristeći ranije poznanstvo s umirovljenikom 20. prosinca 2018. oko 4:15 sati kontaktirala telefonom te ga zatražila da mu otvori vrata stana kako bi ga posjetila. On je to i učinio, a ona je stigla zajedno s s 31-godišnjakom i 27-godišnjakom do njegovog stana u Primoštenu.

Zaprijetili mu pištoljem

Dvojica su mu zaprijetila, s time da je 27-godišnjak u njega uperio i pištolj. Istovremeno je 21-godišnjakinja, koja je znala gdje se što otprilike nalazi, oštećenom otuđila telefon kako ne bi mogao pozvati pomoć te zatim opelješila sef s novcem. Za to je vrijeme 25-godišnja pomagačica stražarila u neposrednoj blizini kuće opljačkanog čovjeka.

Ukrali oko 150.000 kuna

Šteta koju su počinili ovim razbojništvom procjenjuje se na otprilike 150.000 kuna. Svi osumnjičeni su uz kaznenu prijavu predani u Pritvorsku policijsku jedinicu ove Policijske uprave.