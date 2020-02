CRNI VIKEND NA RIJEČKOM PODRUČJU: Troje motociklista teže ozlijeđeno, među njima je i jedan 18-godišnjak

Od 105 alkotestiranih vozača, njih 20 je zatečeno u vožnji pri utjecaju alkohola, a najveća koncentracija od 2,55 g/kg izmjerena je 49-godišnjem vozaču osobnog vozila. Policija ga je jučer oko 3 sata zatekla na području Dražica u Malom Lošinju gdje je pri utjecaju alkohola upravljao vozilom marke Renault, riječkih registarskih oznaka

Proteklog vikenda na prometnicama u nadležnosti Policijske uprave primorsko-goranske prometna policija je pojačano nadzirala promet, u cilju sprječavanja prometnih nesreća te poglavito stradalih i ozlijeđenih sudionika u njima. Tako su nadzirane kategorije vožnje pod utjecajem alkohola, nepoštivanja dopuštenih brzina kretanja vozila, zatim nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela te ostali prekršaji kojima se ugrožava sigurnost prometa na cestama.

Tijekom spomenutog razdoblja dogodile su se i tri prometne nesreće u kojima su tri motociklista teže ozlijeđena, javlja Riportal.

U petak 14. veljače, oko 18.30 sati u Lovranu je u nesreći teško ozlijeđen maloljetni vozač motocikla marke Gilera, riječkih registracijskih oznaka. Njega je udarilo osobno vozilo, marke Fiat, riječkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 18-godišnji vozač. Utvrđeno je da je maloljetnik upravljao motociklom prije stjecanja prava na upravljanje.

Dan kasnije oko 14.45 sati u Ičićima je 58-godišnjak upravljajući motociklom marke Kawasaki, riječkih registracijskih oznaka, u smjeru Lovrana, izazvao nesreću jer nije prilagodio brzinu kretanja pa je prilikom pretjecanja udario u osobno vozilo marke, Opel, slovenskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 54-godišnji slovenski državljanin.

Noćas je u Rijeci na području Zameta, oko pola noći, u ulici Ivana Ćikovića Belog, 18-godišnjak izazvao nesreću upravljajući motociklom marke Gilera, riječkih registracijskih oznaka, pod utjecajem alkohola od 1,06 g/kg. Teške ozljede utvrđene su mu u KBC Rijeka, kao i ostalim spomenutim ozlijeđenim motociklistima.

Evidentirano čak 278 prometnih prekršaja

Najveći je broj prekršaja evidentiran u kategoriji prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila – 94 prekršaja, slijedi 20 prekršaja vozača zatečenih u vožnji pod utjecajem alkohola, zatim 14 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa u vožnji, osam prekršaja vožnje s tehnički neispravnim i neregistriranim vozilima, sedam prekršaja nepropisnog korištenja mobitela u vožnji, te 135 ostalih prekršaja.

Najveća brzina evidentirana je u subotu, 15. veljače na autocesti A6 kod vijadukta Japići, gdje se u 17.28 sati osobno vozilo marke Ford, bjelovarskih registarskih oznaka, kretalo u smjeru Zagreba brzinom od 185 km/h na mjestu određenog ograničenja brzine na 110 km/h.

Od 105 alkotestiranih vozača, njih 20 je zatečeno u vožnji pri utjecaju alkohola, a najveća koncentracija od 2,55 g/kg izmjerena je 49-godišnjem vozaču osobnog vozila. Policija ga je jučer oko 3 sata zatekla na području Dražica u Malom Lošinju gdje je pri utjecaju alkohola upravljao vozilom marke Renault, riječkih registarskih oznaka. Kako ne bi nastavio činjenje prekršaja, priveden je u službene policijske prostorije te je po završetku postupanja prekršajno prijavljen. Predložena mu je novčana sankcija od najmanje 10 000 kuna i izricanje mjere zabrane upravljanja vozilom na rok od tri mjeseca.

Što se tiče ostalih koncentracija, osam vozača je bilo s koncentracijom alkohola između 0,51 do 1,00 g/kg, njih šest je u skupini od 1,00 do 1,50 g/kg, pet vozača iznad 1,50 g/kg, dok je jedan vozač evidentiran s koncentracijom do 0,51 g/kg (mladi i profesionalni vozači).

Iz Policijske uprave primorsko-goranske pozivaju sve sudionike u prometu, osobito vozače, da s ciljem veće sigurnosti u prometu, kao i smanjenja mogućnosti izazivanja nesreća s ozlijeđenim osobama, dosljedno poštuju sve prometne propise i pravila.