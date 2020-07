CRNA KRONIKA ZBOG KOJE ĆETE SE ZAPITATI GDJE ŽIVIMO: Tko uopće može ovakvo nešto učiniti i zašto su kazne “smiješne”?

Udruga ukazuje na to da su kazne za počinitelje zlodjela prema životinjama i dalje su jako male

Udruga Prijatelji Životinja objavila je popis više od 45 najpoznatijih slučajeva mučenja i ubijanja životinja u 2018. godini, te navode kako prekršajna i kaznena djela protiv životinja nisu u porastu u odnosu na prethodne godine, već su informacije o njima zbog društvenih mreža i medija dostupnije javnosti.

Kako smanjiti okrutno ponašanje?

“Osim slučajeva sadističkih iživljavanja na životinjama, životinje najviše pate i umiru zbog ljudske neodgovornosti i rješavanja neželjenog potomstva kućnih ljubimaca utapanjem, gušenjem, zakapanjem dok su još živi i drugim brutalnim metodama”, kaže pravnica Ivana Lunka iz Prijatelja životinja koja dodaje da smanjenju okrutnosti mogu pomoći jedino provedba Zakona o zaštiti životinja, propisivanje obavezne trajne sterilizacije i kontrola mikročipiranja, kao i sankcioniranje svih slučajeva.

Udruga ukazuje na to da su kazne za počinitelje zlodjela prema životinjama i dalje su jako male. Iako Kazneni zakon propisuje za mučenje i ubijanje životinja kaznu zatvora do godinu dana, sudovi najčešće određuju tek uvjetne kazne.

Ovo su neki od slučajeva koji su zgrozili javnost:

1. 1. 2018., Karlovac: Nepoznati psihopat polomio čeljust uličnoj maci

U novogodišnjoj noći nepoznati psihopat udarcem nogom polomio je čeljust prekrasnoj bijeloj uličnoj mački koja je bila sterilizirana, pod veterinarskom skrbi i stanari su ju godinama redovito hranili.

1. 1. 2018., Kovačevac u Novoj Gradiški: Ušao u boks i sjekirom razbio kujici glavu

32-godišnji pijani muškarac iskoristio je priliku kada skrbnika nije bilo doma, ušao je u boks u kojemu je živjela šestomjesečna kujica Alka i razbio joj glavu sjekirom. Alka je bila prestrašena zbog pucanja petardi i lajala je, zbog čega ju je navodno nasilnik brutalno ubio. Kazneno je prijavljen.

PRIVEDEN MUŠKARAC KOJI JE NA VIRALNOJ SNIMCI CIPELARIO PSA: Čovjek koji je šokirao fejs odveden u PP Solin

2. 1. 2018., Duga Resa: Pas preplašen pucnjevima petardi otrgnuo se s lanca, udario ga vlak

Nesretni tornjak, prestravljen pucnjevima petardi, otrgnuo se s lanca i pobjegao od kuće, no skončao je od udara vlaka. Na tračnicama je ležao tri dana.

Početak siječnja 2018., Brčko u BiH: Zlotvor kujici odsjekao sve četiri šape i uši

Nepoznati zlotvor odsjekao je kujici, koju su nazvali Dana, sve četiri šape i uši. Kujicu, koja je patila u teškim bolovima, još su dva tjedna nalaznici hranili prije nego što se priča o njoj proširila društvenim mrežama. Nakon toga pružena joj je veterinarska pomoć i odvezena je na operaciju u Sloveniju, a u prikupljanje sredstava za troškove liječenja i ugradnju proteza uključili su se i građani Hrvatske.

13. 1. 2018., mjesto Horvatsko u Ivancu: Tupim predmetom divljački smrskao psu lubanju

U šumi na Horvatskom pronađen je divljački pretučen pas smrskane lubanje za kojega su veterinari utvrdili teške povrede glave tupim predmetom – prijelom čeone kosti i sinusa. Pas je smješten u sklonište, a izmasakrirao ga je vjerojatno netko tko nije želio podmiriti troškove cijepljenja.

21. 1. 2018.; blizina otočića Karantunića: Zavezao psu kamen oko vrata i bacio ga u more

Splitski i bibinjski ronioci pronašli su u dubini mora mrtvoga psa. Netko manijakalan svezao je psu kamen oko vrata i bacio ga u more gdje je umro u teškim mukama.

24. 1. 2018., Kamen u Splitu: Nepoznati monstrum otrovao više od 30 mačaka

Tijekom posljednjih pet godina nepoznati monstrum u mjestu Kamen u Splitu otrovao je pužomorom više od 30 mačaka. Trovanja se događaju u isto doba godine, a mačke umiru u strašnim mukama i bolovima. Unatoč prijavama, policija, komunalno redarstvo i veterinarska inspekcija ne reagiraju.

31. 1. 2018., Split: Za stravično ubijanje mačića šipkom zatražili samo novčanu kaznu

Splitsko Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv T. V. (64) zbog kaznenog djela usmrćivanja životinje predloživši samo novčanu kaznu od 9600 kuna. On je pred brojnim svjedocima 23. 12. 2017. metalnom šipkom do smrti zatukao mačića kojega je potom planirao baciti u more.

MANIJAKU KOJI JE PRETUKAO PSA NA VRATA DOŠLI ČLANOVI LEVIJATANA: ‘Znam da sam kriv, ali puka san’

Kraj siječnja 2018., mjesto Jezero između Požege i Đakova: Masakrirao psa škarama za metal

Danny Fränkel (31), državljanin Republike Njemačke, susjedu je usmrtio psa tako da ga je izbo nožem, a škarama za rezanje metala odrezao mu je noge ostavivši ga masakriranog u krvi. Policija ga je uhitila i pustila na slobodu isti dan. Nakon nekoliko dana, Fränkel je nožem izbo drugog susjeda.

3. 2. 2018., Beli Manastir: Devetogodišnji mješanac Miki ustrijeljen nedaleko od kuće

Devetogodišnjeg mješanca Mikija obitelji Bošnjak netko je usred bijela dana ustrijelio nedaleko od njihove kuće i ostavio ga krvavog u snijegu. Veterinar je potvrdio da je uzrok smrti dobroćudnog psa prostrijelna rana iz vatrenog oružja, a od metka mu je oštećena kralježnica.

11. 2. 2018,., Bistrica kraj Slatine: Držali na lancu izgladnjele pse s ranama radi borbi pasa

Mještani su prijavili držanje pasa vezanih na kratkom lancu u otpacima zasutom dvorištu, sa sumnjom da se koriste za borbe pasa. Naveli su da su psi žedni, izgladnjeli, ne mogu hodati, drhte, uplašeni su, imaju vidljive rane po nogama i užasno izgledaju. Isti mjesec Policijska uprava virovitičko-podravska brzo i učinkovito ušla je u trag zlostavljačima pasa na slatinskom području, a psi su zbrinuti.

12. 2. 2018., Dubrovnik: Novi pokušaj trovanja životinja otrovom posutom po kozicama

Društvo za zaštitu životinja Dubrovnik upozorilo je na novi pokušaj trovanja otrovom posutom po kozicama. Od 400 prijava, nema ni jedne pravomoćne presude za zlostavljanje i napuštanje životinja.

24. 2. 2018.: Valentinovo kod Pregrade: Monstrum ustrijelio psa i ostavio ga da iskrvari na cesti

Nepoznati monstrum ustrijelio je psa u trbušnu šupljinu i ostavio ga ležati u lokvi krvi nasred ceste, gdje je skončao u teškim mukama. Policija je započela postupanje nakon dojave iz medija.

STRAVIČAN PRIMJER MALTRETIRANJA ŽIVOTINJA: Starica u Srbiji štapom tukla psa: ‘Pojačajte ton da čujete kako zvuči zlo’

26. 2. 2018., Zaprešić: Promrzli pas na lancu ostavljen da leži na zemlji na -10 °C

Mladi Zaprešićanin obavijestio je policiju nakon što je vidio promrzloga psa zavezanog lancem kako šćućureno leži u snijegu na -10 °C, pokraj zaleđene vode, bez ikakva zaklona. Policija ga je uputila na komunalnog redara koji se nije javljao na telefon. Nakon što je sve objavio na Facebooku, promrzli pas nestao je iz dvorišta, a njegov ljuti „skrbnik” objavio je da pas nije u kućici jer više voli biti vani.

1. 3. 2018., Budrovci kraj Đakova: Na farmi izgladnjele životinje na snijegu, neke se smrznule

Na privatnoj farmi u Budrovcima pokraj Đakova vlasnik je godinama zanemarivao životinje držeći ih zimi na blatu i snijegu, pa su neke životinje umrle zbog smrzavanja, a druge su bile izgladnjele. Antun Ponoš, voditelj emisije „Kućni ljubimci”, od vlasnika farme otkupio je dva preživjela magarca i desetak svinja jer ih veterinarska inspekcija nije oduzela te je organizirao za njih prijevoz i smještaj na sigurno.

12. 4. 2018., Kistanje: Pas umro od ozljeda, skrbnik dobio samo prijavu zbog nečipiranja

Veterinarska inspekcija utvrdila je da je 12-godišnji pas, za kojega se je Antun Karadakić iz Kistanja hvalio da je stradao u lovu u prosincu 2017., zapravo stradao od napada divlje svinje pokraj gatera. Karadakić je izbacio psa ispred ambulante i vikao: „Uspavaj to!” Veterinari ga nisu mogli spasiti. Inspekcija je podnijela protiv njega samo prekršajnu prijavu zato što pas nije bio mikročipiran.

24. 4. 2018., Vodice: Otrovana kujica Hrvatske gorske službe spašavanja

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Šibenik objavila je da je njihova kujica Beta otrovana namjerno postavljenim mamcem za mesojede u zaleđu Vodica. Beta se oporavlja, a HGSS je podnio MUP-u prijavu protiv nepoznatog počinitelja i apelirao na trovače da prestanu s takvom praksom.

30. 4. 2018., Slavonski Brod: Važna presuda: 11 tisuća kuna kazne zbog zanemarivanja psa

Prekršajni sud u Slavonskom Brodu donio je pravomoćnu presudu prema kojoj bivši skrbnik dvogodišnjeg psa Goge mora platiti 11 tisuća kuna kazne zbog zanemarivanja, nakon što je pas otkriven u njegovu dvorištu posve izgladnjen, zapušten i zatvoren u boksu. Gogu je zbrinula udruga.

Kraj travnja 2018., općina Pušća: Ubio četiri svoja psa i zakopao ih s jednim živim psom

Umjesto istražnog zatvora, sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici odredila je samo mjere opreza 63-godišnjaku koji je ubio svoja četiri psa i zakopao ih s još jednim živim psom. Osim toga, pijan je prijetio ubojstvom susjedima mašući sjekirom i nožem.

14. 5. 2018., naselje Josipovac u Osijeku: Pokušao štenetu odrezati rep i bacio ga u jarak

Na poziv građana, volonteri osječkog azila Udruge Pobjede zbrinuli su odbačeno štene staro tek 10 dana. Veterinarskim pregledom utvrđeno je da psić ima slomljenu zadnju nogu, a monstrum od čovjeka, koji ga je bezdušno bacio u kanal kraj vrlo prometne ceste, čak mu je pokušao odrezati repić.

29. 5. 2018., okolica Vukovara: Žena zatukla mače štapom, stavila u vrećicu i bacila u smeće

Žena u tridesetim godinama štapom je zatukla mače koje je imalo skrbnicu, stavila ga u vreću i bacila u smeće. Sve je prijavljeno policiji koja je odmah izašla na mjesto događaja, mačkino tijelo poslano je na obdukciju, a predana je i prijava Općinskom državnom odvjetništvu.

3. 6. 2018., Učka: Lovac je na cesti ustrijelio psa koji je imao skrbnika

Član Lovačkog društva Kobac 1960 iz Lovrana, na cesti Dobreć – Mala Učka, gdje je zabranjeno držanje oružja izvan futrole i s mecima, ispalio je u smjeru psa i skrbnika psa metak iz puške kojom je usmrtio dobroćudnog psa Bobija. Policija je obavijestila mjerodavno državno odvjetništvo.

17. 6. 2018., Vinkovci: U podrumu pronađena otrovana kujica slomljene čeljusti, puna crva

U podrumu urušene kuće volonteri udruge Rocco pronašli su sedmomjesečnu pothranjenu i dehidriranu kujicu čije je tijelo bilo prekriveno otvorenim ranama s crvima koji su izlazili i iz njenih očiju i ušiju. Veterinari su utvrdili da je i pretučena jer je imala slomljenu čeljust, kao i otrovana.

22. 6. 2018., Predavac pokraj Bjelovara: Zakopao živih sedam štenaca i gazio po njima

Volonterka udruge Vau Vau pronašla je nedaleko od skloništa za pse te udruge sedam živo zakopanih štenaca, od kojih je samo dvoje preživjelo. Osoba koja ih je zakopala još je i gazila po njima.

28. 6. 2018., između Cerne i Andrijaševaca: U jednom danu izgorjelo 10 000 svinja

U velikom požaru širokih razmjera na svinjogojskoj farmi PIK-a Vinkovci izgorjelo je i ugušilo se do 10 000 svinja i praščića. Udruga Prijatelji životinja i druge udruge iz Mreže za zaštitu životinja podnijele su kaznenu i prekršajnu prijavu zbog propusta da se spase barem neke od golema broja životinja.

2. 7. 2018., Petrinjci pokraj Sunje: 57-godišnjak ustrijelio psa

Policija je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja i nedopuštenog posjedovanja oružja kazneno prijavila Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku 57-godišnjeg Sunjanina koji je 29. lipnja iz vatrenog oružja ustrijelio psa pasmine njemački ovčar.

2. 7. 2018., Žedno kod Trogira: Inspekcija ostavlja pse da umiru na lancu u obiteljskom dvorištu

Udruga za zaštitu životinja Spas Okrug upozorila je na strašne uvjete u kojima žive i umiru psi u jednom obiteljskom dvorištu gdje na lancu čuvaju olupine automobila, u prljavštini, često i bez vode. Veterinarska inspekcija nije našla ništa sporno i psi koji su mikročipirani ostaju u istim uvjetima.

4. 7. 2018., Vuger Selo: Umro pas Sagi koji je bio živ zakopan, pothlađen, prepun crva

Pas od dvije, tri godine starosti pronađen je živ zakopan u šumi kod Vugrovca, pothlađen, prepun rana iz kojih su izlazili crvi te je bio na izmaku snaga. Umro je nakon dva dana, unatoč lijekovima i infuziji.

5. 7. 2018. Pedijatar koji je bacio štence u rijeku nepravomoćno kažnjen s 15 tisuća kuna

Udruga Animalex objavila je da je vukovarski pedijatar Dražen Karnaš nepravomoćno kažnjen s 15 000 kuna zbog napuštanja kućnih ljubimaca nakon što je na Badnjak 2017. bacio štence u rijeku. I njegova udomljena kujica i štenci umrli su u veterinarskoj ambulanti.

17. 7. 2018., Brodski Stupnik: Na nagovor prijatelja, na panju sjekirom usmrtio mačku

Unutar obiteljskog dvorišta, mladić (20), na nagovor i poticaj 22-godišnjaka, sjekirom je na drvenom panju usmrtio mačku. Policija je protiv počinitelja podnijela kaznene prijave.

20. 7. 2018., Vukovar: Manijak pucao u četiri štenca, preživjela samo kujica Mrvica

U zaklonu kod Spomen doma Ovčara u Vukovaru njihov djelatnik hranio je četiri štenca stara oko dva mjeseca, koja su tamo ostavljena i koja je planirao udomiti. Nepoznati manijak ustrijelio je lovačkom puškom tri štenca, a preživjela Mrvica ranjena je i veterinari su joj morali amputirati stražnju nogu i rep.

14. 8. 2018., Čret u općini Krapinske Toplice: Ustrijeljena dva psa

Iako se sumnja na lokalnog lovca, ODO Zlatar pokrenulo je kazneni postupak protiv nepoznatog počinitelja zbog ubojstva dva psa na livadi udaljenoj ni 200 metara od kuća. Jedan pas propucan je više puta. Komunalni redar zakopao ih je u šumi. Znalo se tko se brinuo o nečipiranim psima.

10. 9. 2018., Osijek: U plićaku plaže na Pampasu pronađeno štene u vreći s kamenom

Jedna Osječanka pronašla je na obali rijeke Drave mrtvo tromjesečno štene u čvrsto zatvorenoj vreći i s kamenom. Štene se pokušavalo spasiti, grizlo je vreću iz koje je provirila crna kuštrava glavica.

1. 10. 2018., Otišić nedaleko Sinja: Kronično izgladnjeli pas Bono umro od kaheksije

Kronično izgladnjeli i izmučeni pas Bono, koji je jeo zemlju i granje, umro je od posljedica gubitka tjelesne težine i atrofije mišića. Veterinari procjenjuju da je bio dugo zavezan ili u boksu, i izgladnjivan.

24. 10. 2018., Makarska: Umro mačić s rezovima na šapama i gnojnim crvljivim ranama

Volonteri udruge Šapama od srca pokušali su spasiti mačića ostavljenog blizu vrtića, sa sumnjivim ozljedama i rezovima na šapama te gnojnim i crvljivim ranama, no umro je od sepse.

15. 11. 2018., Rijeka: Nepoznati manijak otrovao mačke na hranilištu na Vežici

Dvije mačke umrle su na mjestu, dok je samo jedna preživjela trovanje. O mačkama na hranilištu brinula se jedna volonterka koja je sama snosila troškove sterilizacije za njih i napravila im kućicu.

15. 11. 2018., Split: Na splitskoj Rivi mrcvario do smrti pijetla kojemu je svezao konop oko noge

Središtem Splita jedan čovjek nosio je za nogu živoga pijetla kojemu je svezao oko noge konop s lopticom za pse, vodio ga na uzici i puštao da šeta. Pijetao je umro od stresa. Građani su fotografirali čovjeka s pijetlom, no nisu prijavili slučaj policiji.

17. 11. 2018., Đakovo: Ostavili psa da visi na ogradi, ima duboke rane i oštećen grkljan

Udruga za zaštitu životinja Đakovo zbrinula je skrbničkoga psa koji je možda danima, vezan lancem, visio na ogradi, od čega je zadobio duboke i velike rane i oštećen grkljan. Pas je operiran.

21. 11. 2018., općina Muć: Kaznena prijava protiv lovca koji je pse gazio i udarao štapom

Protiv lovca B. O., koji je udarao pse štapom i gazio ih nogama, što su prije dvije godine snimali zabavljeni svjedoci, podignuta je kaznena prijava, psi su oduzeti i smješteni u sklonište jer nisu cijepljeni ni mikročipirani, a pokrenut je i postupak njegova isključenja iz Lovačkog društva Muć.

2. 12. 2018., općina Suhopolje: Usmrtio psa pucanjem u glavu ručno izrađenom kuburom

43-godišnjak je na području Općine Suhopolje u dvorišnom prostoru, uporabom nelegalnog vatrenog oružja (kubure ručne izrade), usmrtio psa nepoznatog skrbnika ispalivši mu hitac u glavu. Oduzeto mu je oružje i policija je podnijela protiv njega kaznenu prijavu ODO-u u Virovitici.

3. 12. 2018., zagrebačko naselje Siget: Na livadi i u smeću pronađena tijela četiri mrtve mačke

Pronađena su tijela trobojne mačke s lokalnog hranilišta u poklopljenoj kartonskoj kutiji na livadi i triju mačaka bačenih u kontejner za smeće, od kojih je jedna bila krvava zamotana u vrećicu.

11. 12. 2018., Sv. Ivan Žabno: Objesili mrtvu mačku i ptice zbog sukoba sa župnikom

Nepoznati počinitelj objesio je na vrata frizerskog salona mrtvu mačku. Sumnja se da je motiv nastavak sukoba između dijela župljana iz obližnjeg mjesta Cirkvena i njihova župnika jer su ranije nađene i obješene mrtve ptice ispred ograde župnog dvora u Cirkveni.

11. 12. 2018., Garešnica: Dva ubijena i jedan ranjeni pas nakon odlaska skrbnice u dom

Nakon što je skrbnica devet pasa spašenih s ceste završila u domu, volonterka koja ih je hranila pronašla je dva ubijena psa i jednu pothlađenu i teško ozlijeđenu kujicu s velikom ranom na vratu. Sumnja se da im je naudio čovjek u čijem su dvorištu ostali, a preživjele pse zbrinuli su volonteri.

15. 12.. 2018., Osijek: Traži se kazna zatvora od godinu dana za zlostavljača psa Felixa

Osječka Udruga Pobjede objavila je da se vodi sudski postupak u kojemu se za zlostavljača psa Felixa traži kazna zatvora od godinu dana. Felix je umro nakon što ga je „skrbnik” pretukao željeznom šipkom i nanio mu tešku ozljedu oka i frakturu gornje čeljusti, izbio zube te smrskao sve kosti na šapi.

19. 12. 2018., Brač: Centar za socijalnu skrb mučenje mačke doživljava kao dječji nestašluk

Devetogodišnji dječak mački je kamenom polomio rebra, probio pluća, a zatim ju ostavio zatvorenu u dvorani u kojoj se mučila danima. Pronašli su ju već ucrvanu i morali ju eutanazirati. Centar za socijalnu skrb nije donio odluke o potrebi daljnjeg postupanja u obitelji djeteta i nije izricao mjere iz obiteljskopravne zaštite.

23. 12. 2018., Brač: Zabranjenim insekticidom otrovana dva psa i nekoliko mačaka

Insekticidima čija je prodaja zabranjena u Hrvatskoj, na Braču su otrovani dva lovačka psa i nekoliko mačaka. Godinama netko truje bračke pse, a kao kolateralne žrtve stradavaju mačke i kune.

31. 12. 2018., Split: Dva psa umrla od srčanog zastoja zbog šoka od bacanja petardi

Dva mala psa umrla su od srčanog zastoja zbog šoka od petardi, a jedan je ozlijeđen od petardi, navodi se u popisu udruge Prijatelji životinja.