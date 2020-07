ČOVJEK KOJEG SU POLICAJCI U ZAGREBU SRUŠILI NA TLO JER NIJE IMAO MASKU OTKRIO SVOJU STRANU PRIČE: ‘Kupio sam kartu i uredno čekao…’

‘Sve upućuje na to da će policijski službenik i na sudu lagati da sam ga vrijeđao. I sada bi netko mogao pomisliti da je na sudu moja riječ protiv njegove i nikom ništa’

Fotografije policajaca koji su na tlo oborili čovjeka koji je u vlaku odbijao staviti masku obišle su Hrvatsku proteklog vikenda. Vlak nije htio krenuti sa zagrebačkog Glavnog kolodvora dok čovjek ne stavi masku, a svjedok događaja ispričao je za portal 24sata kako ju je odlučio staviti tek kada je došla policija. Međutim, prepričao je svjedok, situacija je do tada eksalirala.

Zbog drskog ponašanja na javnome mjestu i vrijeđanja policijskih službenika protiv muškarca je podnesen optužni prijedlog. U međuvremenu, čovjek je pušten na slobodu pa je za 24sata ispričao svoju stranu priče. Priložio je i snimku događaja.

“Za vikend 27. i 28. lipnja 2020. prognozirano je lijepo, sunčano vrijeme bez oborina i ja sam odlučio svoga sina vrtićke dobi odvesti, na selo u prirodu kod bake i djeda na svjež zrak i uživanje u malinama. Njih posebno obožava, a i ostalu domaću, organski uzgojenu hranu. Osim toga budući da je supruga prije tri tjedna rodila planirali smo da se na taj način i ona i mala beba odmore za vikend. Na blagajni HŽ-a 27. lipnja smo lijepo kupili kartu i ušli u vlak. Sin je bio sav uzbuđen što će vidjeti baku i djeda. Budući da smo mi kupnjom karte ispunili svoju obavezu prema HŽ, čekamo da HŽ ispuni svoj dio obaveze i da vlak krene”, napisao je muškarac iz vlaka u pismu.

‘Drugi putnici mogu potvrditi da policajca nisam nazvao glupim drotom’

Muškarac iz vlaka kaže da mu je kondukterka rekla kako vlak neće krenuti ako on ne stavi masku ili će zvati policiju bude li potrebe za tim. Premda je on tvrdio da za tim nema potrebe, policajci su stigli. Prema ovom putniku, razgovor s policajcima je ovako tekao: policajac ga je pitao u čemu je problem na što je on odgovorio da nema problema. Zatim mu je policajac rekao da vlak stoji zbog njega, on je to negirao i tada je policajac tražio njegovu osobnu iskaznicu.

“Znači, gospodin policijski službenik mene legitimira zato što stoji vlak. Ali ja sam samo kupio kartu i uredno čekao da i HŽ ispuni svoj dio ugovorne obveze i preveze me na odredišnu lokaciju. Ja nisam u mogućnosti zaustaviti vlak, čak i kada bih to želio. Niti ja, niti bilo koji drugi putnik kupnjom prijevozne karte ne dobivamo to pravo. To pravo najvjerojatnije nemaju niti odgovorne osobe u HŽ-u, a kako će to postati jasno dalje u tekstu. Budući da ja nisam mogao, niti bih uopće želio i to ne i samo na svoju štetu spriječiti vlak da krene po voznom redu, postavlja se pitanje zašto policijski službenik mene legitimira zbog toga? Osim toga niti ja, niti moj maleni sin nismo prekršili niti jedan zakon, niti narušavamo javni red i mir, niti smo predstavljali bilo kakvu stvarnu opasnost za druge osobe i stvari”, naveo je čovjek koji dodaje da drugi putnici mogu potvrditi da nije vrijeđao policajca i rekao mu da je “glupi drot”.

“Nakon toga policajac, pred punim vagonom svjedoka laže da sam mu šaputao uvrede i zbog toga me lišava slobode. Sve upućuje na to da će policijski službenik i na sudu lagati da sam ga vrijeđao. I sada bi netko mogao pomisliti da je na sudu moja riječ protiv njegove i nikom ništa”, napisao je muškarac u svom pismu.

