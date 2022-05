Jedan je muškarac iz Varaždinske županije 14 godina plaćao alimentaciju, misleći da je otac jednog djeteta. No, doznao je da dijete ipak nije njegovo, pa je odlučio tužiti svoju bivšu partnericu, dijete i njegova biološkog oca, piše Večernji.

Lažna romansa

Sve je počelo 2003. kad je S.B. upoznao jednu djevojku i zaljubio se. Družili su se nekoliko mjeseci, a ona je zatrudnjela. Cijelo vrijeme ga je uvjeravala da je bila jedino s njim. U prosincu 2004. S.B. je priznao očinstvo i obvezao se pred Centrom za socijalnu skrb u Varaždinu da će plaćati alimentaciju od 600 kuna mjesečno. Taj je iznos tijekom 2012. narastao na 900 kuna mjesečno, no njemu to nije bilo teško plaćati.

Ipak, 2016. su selom počele kružiti priče kako dijete nije njegovo. Posumnjavši da ga bivša partnerica vara, napravio je test očinstva koji je pokazao da dijete zaista nije njegovo. Iako ga je u početku uvjeravala kako je test pokazao lažan rezultat, na kraju mu je priznala da mu je "vratila milo za drago" za to što je on nju prevario. Ipak, inzistirala je i dalje da je on otac.

Vratio svega 2700 kuna

S.B. je tek 2018. doznao na Općinskom sudu u Varaždinu kako on ipak nije biološki otac djeteta. Dotad je već uplatio oko 122.700 kuna alimentacije, pa je u svojoj tužbi naveo da ga je bivša partnerica lažnim tvrdnjama navela da priznao očinstvo te ga držala 14 godina u zabludi, iako nije imao razloga sumnjati u svoje očinstvo, jer je u vrijeme začeća imao spolne odnose s njom.

U tužbi je tražio da mu dijete vrati 73.200 kuna za razdoblje od kolovoza 2004. do prosinca 2013., ali i da mu svo troje isplate još 49.500 kuna za period od siječnja 2014. do srpnja 2018. Majka i dijete su se tomu usprotivili, smatrajući da bi S.B. trebao tražiti odštetu od biološkog oca. On je, pak, osporio tužbu argumentom da nije ni znao da je otac tog djeteta te da ga je S.B. svojim saznanjem onemogućio u utvrđivanju očinstva. Na kraju će mu ipak morati isplatiti 34.200 kuna. No, S.B. će majci i djetetu morati isplatiti 31.500 kuna sudskih troškova, jer je sud odbacio dio njegove tužbe koji se odnosi na njih.