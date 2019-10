ČINIO SE NORMALNIM, A ONDA JE KRENUO HOROR: Bivši podstanar Naci-Đure otkrio kako ga je gazda mučio, i nožem mu na prsa napisao ‘smeće’

‘Udario me je rukom u potiljak i 10 puta me ošamario. Izvadio je zatim moj preklopni nož te mi ga uperio u trbuh dok je pokazivao na ladicu u kojoj je bio pištolj’

Najmodavac iz pakla krije se na zagrebačkoj Savici, a ondje je mučio svog “cimera” i zagorčavao mu život. Riječ je o I. Đ. (28), poznatijem kao Naci Đuro koji je R. Š. (20) iz Slavonije prijetio smrću, vrijeđao ga te mu nožem urezao riječ “smeće” na prsa.

No, to nije sve. Đuro je 20-godišnjaka tjerao na sve i svašta, a prvo se sve činilo normalnim. Za Jutarnji list R. je ispričao što je sve proživio s Đurom. Sve je počelo kada je mladi konobar po metropoli tražio stan. Hodao je kvartom Savica te obilazio stupove s oglasima. Đuro je sjedio na klupi s djevojkom kada je R. bio u potrazi pa je čuo da bezuspješno traži stan. Potom mu je ponudio najam sobe u svom stanu za tisuću kuna.

‘Pitao me želim li da me muči vlastitim nožem ili da me lagano ranjava’

“Neopisivo sam zahvalan što me prihvatio jer sam unajmljivao stan za sebe i psa labradora. On se doista tada činio normalnim. Zajedno smo kuhali, jeli, družili se, gledali televiziju. Bilo je u redu sve do proteklog vikenda kada sam išao na put pa sam ga pitao je li mu problem pričuvati psa. Rekao je da može. No tijekom nedjelje mi je počeo slati uvredljive poruke, a kad sam došao do stana s puta, držeći kruh u ruci, otvorio mi je vrata jer je brava bila promijenjena. Udario me je rukom u potiljak i 10 puta me ošamario. Izvadio je zatim moj preklopni nož te mi ga uperio u trbuh dok je pokazivao na ladicu u kojoj je bio pištolj. Pitao me želim li da me muči vlastitim nožem ili da me lagano ranjava”, ispričao je Renato Jutarnjem listu.

Njegove patnje snimao je Đurin prijatelj, a mučenje se nastavilo i pred vratima njegove sobe. Kaže da je unutar sobe bio njegov pas.

“Sve je bilo zasrano, usmrđeno i razbacano. Dok me držao pribitog na štok, kidao mi je odjeću. Majicu mi je nožem rasporio na dva dijela. Prijetio mi da će me izmasakrirati i pustiti krv na laminat te mojom odjećom obrisati krv. Zatim me šutao i uhvatio za lijevu bradavicu rekavši da će je odsjeći, nakon čega se nasmijao i rekao da neće, već da će me rezbariti. Na prsima mi je napisao nožem smeće. Krv je tekla. Pritom mi je uzeo dokumente i prijetio ako prijavim to policiji, da će pobiti i mene i njih. Nakon toga je curu zamolio da mi donese papir i olovku pa da napišem oporuku roditeljima. A kako sam rekao da nemam ništa za napisati, otišao je u kuhinju po drugi nož, a ja sam premro od straha pokušavajući ostati pribran”, ispričao bivši Đurin podstanar Jutarnjem listu.

Đurina kriminalna prošlost

Ipak, tortura je prestala na ulaznim vratima zgrade gdje su se zajedno spustili R., pas i Đuro. Mladi konobar je sve prijavio policiji koja mu je ispričala kakva je Đurina kriminalna prošlost. Podsjetimo, Đurić je uhićen nedavno kada je ispred jedne trgovine pokušao prodati dva psa bez dokumentacije, a prije toga je javnosti postao poznat kada je u tramvaju 2017. uzvikivao Sieg Heil i putnike špricao suzavcem.

To je bilo vrijeme kada je priveden kada se iskalio na bivšoj partnerici s kojom ima dijete. Nju je pak vukao po ulici i govorio joj da je ku*va. Susjedi su zgroženi Đurinim ponašanjem i postupcima i doslovno nemaju komentara, piše Jutarnji.