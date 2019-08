CIMER IZ ZATVORA DEČKA KOJI JE UMRO OD STRAHA: ‘Konstantno su ga drogirali tabletama. Napravili su od njega zombija’

Sjećam se da sam ležao na krevetu i čitao knjigu, kada mi je odjednom rekao ‘vidi ovo’. Pogledao sam i vidio da si je žiletom prerezao vene na zapešćima. Vidio sam krv na njegovim rukama, ali nisu to bile duboke rane. Nije se on želio ubiti, on je želio privući pozornost baš kao što mala djeca to čine. Trebao mu je razgovor, prisjetio se njegov bivši cimer

Bivši cimer iz zatvorske ćelije 18-godišnjeg Kristiana Vukasović, mladića s mentalnim i tjelesnim oštećenjima koji je nakon mjeseci provedenih u zatvoru preminuo u KBC-u Split prošle subote, tvrdi da je Kristian bio bolesno dijete kojemu nije bilo mjesto u zatvoru. Također smatra da je za njegovu smrt kriv sustav, pišu Vijesti.hr.

Dijete sa psihičkim problemima

“Pročitao sam u medijima da je prvi neslužbeni nalaz obdukcije pokazao da je Kristian Vukasović umro zbog zatajenja srca i straha zbog stresa koji nije mogao podnijeti. Bio sam neko vrijeme njegov cimer u ćeliji u zatvoru na Bilicama i reći ću vam iskreno – ubio ga je sustav i to tako što su ga konstantno drogirali tabletama. On je bio dijete, i to dijete sa psihičkim smetnjama i smanjenim intelektualnim sposobnostima. On mentalno nije bio za takvu ustanovu. Nije se znao niti mogao nositi s nepisanim pravilima koja vladaju u tom nenormalnom okruženju. Teško se nosio sa situacijom, a tamo su ga stalno ‘trpali’ raznim tabletama. Sustav je rješenje vidio u tabletama, i to iznimno jakim. Napravili su od njega zombija. On više nije bio u stanju čak niti se pomokriti u WC školjku. Onako izgubljen, pomokrio bi se posvuda. Nije mogao vezice na obući zavezati”, ispričao je za Vijesti.hr bivši cimer nesretnog mladića koji je želio ostati anoniman.

Tablete se dijele ‘šakom i kapom’

Bivši Kristianov cimer tvrdi da u zatvoru zbog jakih tableta koje se naveliko dijele ima i ovisnika koji su na odvikavanju.

“Dovoljno je samo da mu pogledaju krvnu sliku pa da se utvrdi koliku je koncentraciju lijekova imao u sebi, a u istražnom zatvoru nije imao priliku baviti se nekom sportskom aktivnošću gdje bi to izbacio iz sebe, a poslije, onako drogiran tabletama, nije bio ni u stanju. Zbog svega toga nakupljenog u njegovu organizmu, lako je moguće da stradaju bubrezi, jetra… Tamo se tablete kojima te drogiraju, dijele ‘šakom i kapom’, a nisu niti malo bezazlene. Dapače, iznimno su jake jer ima i ovisnika koji se skidaju”, kaže ovaj bivši zatvorenik.

Želio je privući pozornost

Dodaje da su Kristijana drugi zatvorenici, koji su dijelili ćeliju s njim, psihički i fizički maltretirali jer se zbog poremećaja ponašao “kao malo dijete”. “Sjećam se da sam ležao na krevetu i čitao knjigu, kada mi je odjednom rekao ‘vidi ovo’. Pogledao sam i vidio da si je žiletom prerezao vene na zapešćima. Vidio sam krv na njegovim rukama, ali nisu to bile duboke rane. Nije se on želio ubiti, on je želio privući pozornost baš kao što mala djeca to čine. Trebao mu je razgovor”, prisjetio se njegov bivši cimer, rekavši da je Kristian pronašao žilet koji je bivši cimer ostavio u nekoj cijevi.

“Meni ga je jako bilo žao jer je bio bolesno dijete na kojem se sustav iživljavao. Vjerujte mi, tamo stvarno ima ljudi koji zaslužuju biti ondje, ali ima i onih koji ondje nikako ne bi smjeli biti baš kao što Kristian nije smio biti ondje. A sada kada je sve završilo tragedijom, izmislit će bilo što samo da maknu sa sebe odgovornost i smrt djeteta za koju su krivi.

Suci su u ovoj zemlji luđi od zatvorenika. Vode gladijatorske igre između sebe za što bolju poziciju. Kako bi ‘napunili kvotu pucaju na najslabije karike’. Zakon je takav da ga svi iskorištavaju – i suci i policija i tužitelji i zatvorenici. Ovaj put je životom platilo dijete s posebnim potrebama. Niti mu je suđeno kako je trebalo, niti je bio smješten u adekvatnu ustanovu”, tvrdi sugovornik Vijesti.hr.