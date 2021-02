Imena žrtava masakra u Šibeniku i Vodicama vezuju se uz mnoge tvrtke, a posebno se ističe Toni Šparada, koji je bio likvidator većeg broja tvrtki, kao i njegovi roditelji koji su prije 13 godina negirali optužbe za izvlačenje novca iz Karbona

Nakon stravičnog masakra u Šibeniku i Vodicama polako isplivavaju novi detalji o žrtvama, ali i ubojici, 57-godišnjem Branku Koloperu. Tako je pregledom sudskih registara Slobodna Dalmacija otkrila čime se sve bavio Koloper, a i što su sve radile njegove žrtve, 61-godišnja gradska vijećnica iz redova HDZ-a i stečajna upraviteljica Radojka Danek te poduzetnici 42-godišnji Toni Šparada i 47-godišnji Tedi Slamić.

Radojka Danek je u proteklih 20 godina kao stečajna upraviteljica bila povezana s čak 201 tvrtkom, a među njima je bila i Koloperova tvrtka Matkol. U toj je tvrtci Koloper bio jedini osnivač, kao i u Pekarama Vidici d.o.o. Tedi Slamić, kojeg je Koloper navodno smatrao odgovornim za propast Matkola, povezan je sa šest tvrtki. Tri tvrtke su brisane, a preostale tri su još aktivne. Radi se o Djelu, gdje je kao osnivač i član društva upisan uz oca Josu te lani osnovanom Ultra Grosu, gdje je bio u nadzornom odboru te Arausi Novoj, gdje je, uz majku Luciju, bio osoba ovlaštena za zastupanje.

Iz likvidatorske obitelji

Toni Šparada bio je novi vlasnik Koloperove hale u Ražinama gdje je i ubijen. Njemu je halu prodala zagrebačka tvrtka Boxkor d.o.o. u vlasništvu Pere Kordića. On je tu halu kupio na dražbi za svega 1.565.500 kuna, iako je njezina vrijednost prvotno bila višestruko više procijenjena, zbog čega se obojica Koloper i bunio. No, hala je ubrzo prodana Šparadinom Sabiraču, koji je jedna od čak 15 tvrtki s kojima je on povezan. Većina tih tvrtki je u likvidaciji ili se on u njima navodi kao likvidator.

Osim spomenutog sabirača, gdje je bio direktor, Šparada je bio zamjenik predsjednika nadzornog odbora turističke agencije Rental Commerce d.o.o. I to su jedine aktivne tvrtke s kojima je on povezan. Osnivačica Sabirača je njegova majka Mirjana, koja je i članica nadzornog odbora Rental Commercea. U nekadašnjoj tvrtki Unija-sabirač – reciklaža i trgovina d.d. ona je bila zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, odnosno svog supruga Zdravka, dok je Toni bio član tog odbora.

Ime Mirjane Šparade veže se uz još osam tvrtki koje su mahom u likvidaciji ili stečaju. Najpoznatija od njih je Karbon kemijska industrija, gdje je bila članica Nadzornog odbora. Roditelji pokojnog Šparade su uz još četiri osobe, krajem 2008. negirali optužbe za izvlačenje 13 milijuna kuna iz Karbona. On je pak upisan u lipnju 1996. kao jedini osnivač tvrtke Karbon trgovina d.o.o., čiji je direktor bio nekadašnji Karbonov financijski direktor Mario Kuk. U ožujku 1998. Šparada se navodi kao jedini osnivač tvrtke Disperzije za trgovinu, promet i usluge, čiji je direktor opet Mario Kuk. U godinama koje su uslijedile pokojni Šparada bio je likvidator tvrtki Tingo disperzije, Tingo lakovi, Tingo marketing, Karbon papiri, Karbon polimeri, Tingo premazi i Tingo praškasti proizvodi.

Slučajan odabir

Stečaj i prodaja imovine po znatno nižim cijenama od one koju je Koloper smatrao stvarnom te susret sa stečajnom upraviteljicom koja je pošto-poto htjela prodati i njegovu opremu doveo je do masakra, ali i ponovnog otvaranja mnoštva pitanja o provođenju stečajnih postupaka u Hrvatskoj.

“U skladu s člankom 84. Stečajnog zakona, izbor stečajnoga upravitelja u stečajnom postupku obavlja se metodom slučajnoga odabira s liste A stečajnih upravitelja za područje nadležnoga suda, ako tim Zakonom nije drukčije određeno. No, ako sud smatra da stečajni upravitelj izabran metodom slučajnoga odabira ne raspolaže potrebnom stručnošću ili poslovnim iskustvom potrebnim za vođenje stečajnoga postupka, za stečajnoga upravitelja može izabrati drugu osobu s liste A stečajnih upravitelja za područje nadležnoga suda. Prema Pravilniku o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira, metoda slučajnog odabira provodi se korištenjem posebne funkcionalnosti sustava eSpis, dok se automatski nasumični izbor vrši na temelju definirane težine pojedine vrste postupka, utvrđene šifrarnikom vrste stečajnog postupka u sustavu eSpis, i ukupne težine svih postupaka u kojima je obnašatelj dužnosti stečajnog upravitelja imenovan”, poručili su iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

Pokojna Radojka Danek bila je angažirana na stečajevima poduzeća sa šibenskog, vodičkog i zadarskog područja. Iz ministarstva su poručili kako je ona bila na A listi stečajnih upravitelja Trgovačkog suda u Zadru. Dodali su kako je ona mogla biti upisana na liste više trgovačkih sudova, ovisno o njenoj volji. Otkrili su i da je bila imenovana stečajnom upraviteljicom u ukupno 17 slučajeva, od čega je samo jednom izabrana “ručno”, jer u to vrijeme nije bilo automatskog odabira.

“U evidencijama je upisano 355 stečajnih upravitelja, a na hrvatskim sudovima trenutno se vode 5744 postupka. Najviše postupaka vodi se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu (2539), Trgovačkom sudu u Osijeku (875), Trgovačkom sudu u Splitu (556), Trgovačkom sudu u Rijeci (438) te Trgovačkom sudu u Zadru (343)”, priopćili su iz Ministarstva, navodeći da stečajni postupci u prosjeku traju 477 dana.

