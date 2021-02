CENTAR ‘LOPTICU’ PREBACUJE NA PEDIJATRICU PREMINULE BEBE: ‘Neka se ne izvlače na mene! Nikada me nisu zvali’

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb kazala je da su kontaktirali s liječnicom opće prakse i patronažnom sestrom, no pedijatrica tvrdi drugačije

Bjelovarski policajci intenzivno rade na rasvjetljavanju okolnosti zbog kojih je u utorak preminula beba od tri mjeseca s područja Bjelovarske-bilogorske županije.

“Policija provodi kriminalističko istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom. Više od toga vam ne mogu reći zbog istrage koja je u tijeku”, rekla je za MojPortal Maja Barbir Grubić, glasnogovornica PU bjelovarsko-bilogorske.

Nakon što je beba zaprimljena u teškom stanju u bjelovarsku Opću bolnicu, hitno je prevezan u KBC Zagreb, gdje je nažalost i preminula.

PREMINULA BEBA IZ BJELOVARA KOJU SU DOVEZLI NA HITNU U RANU ZORU: Dijete je umrlo zbog neliječene upale pluća, nikad nije bilo kod pedijatra

Beba nije umrla nasilnom smrću

MojPortal doznaje iz izvora bliskih pravosudnim tijelima kako se toksikološki nalazi još čekaju te da bi trebali stići za koji dan sa Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati. Obdukcijom je za sada utvrđeno da tromjesečno dijete nije preminulo nasilnom smrću. Beba je imala neizliječenu upalu pluća koja je vjerojatno razlog kobnog ishoda.

“U utorak u ranim jutarnjim satima dijete je reanimirano u našem Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu te su mu vraćene sve vitalne funkcije. U dogovoru s Klinikom za pedijatriju pacijenta smo prevezli na Odjel za pedijatrijsku intenzivnu medicinu. Otac djeteta naveo je da je dijete tri puta povraćalo te da je nakon toga prestao disati, što je i bio razlog za pozivanje hitne pomoći. Dijete nije ležalo kod nas i nije liječeno kod nas, tako da nije ušao kroz sustav naše ustanove. Što se kasnije zbivalo mi nemamo podatke”, rekao je dr. Ali Allouch, ravnatelj Opće bolnice Bjelovar.

Patronažna sestra koja je dolazila u kuću bebine obitelji rekla je da oni s djetetom nikada nisu otišli pedijatru kako ih je ona uputila. Kasnije je sestra nailazila na zatvorena vrata.

UŽAS U ISTRI: Jednogodišnje dijete pojelo komadić ecstasyja koje je našlo na stolu. Roditeljima zabranili bilo kakav kontakt s djetetom

Pedijatrica uzvratila Centru: ‘Ne izvlačite se na mene!’

Anonimni izvor tvrdi da je otac djeteta kao razlog nedolaska naveo opasnost koja prijeti zbog Covida.

“Pouzdano znamo da nikada nisu bili ni kod svoje pedijatrice niti kod nekog drugog liječnika tako da nam nije jasno otkud nadležnom Centru za socijalnu skrb dokazi da su bili kod liječnika. Nisu oni bili nigdje s tom djecom, sto posto”, rekao je izvor.

“Raspolažemo informacijama da su djeca bila praćena i od strane zdravstvenih djelatnika. Stručnom procjenom svih uključenih u rad s obitelji i praćenjem nisu uočeni elementi koji bi ukazivali na neadekvatnu brigu i skrb o potrebama i razvoju djece”, izjavila je ravnateljica nadležnog Centra.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb kazala je da su kontaktirali s liječnicom opće prakse i patronažnom sestrom. Međutim, pedijatrica tvrdi drugačije. “Neka se ne izvlače na mene. Nitko me iz Centra za socijalnu skrb nije zvao, niti su išta tražili od mene. Ponavljam, s prvim djetetom su dolazili redovito i tražili potvrde za Centar za socijalnu skrb, a s drugim djetetom nisu bili nijednom niti su me išta za to dijete tražili”, rekla je pedijatrica za MojPortal.

Policija je dobila snimke razgovora s ocem umrle bebe, kazala je Zlata Ileković Pejić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije.