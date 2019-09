Vozač je uhićen zbog sumnje da će nastaviti s prekršajima te je odvezen na triježnjenje

Kazna od 91.700 kuna čeka 49-godišnjeg vozača koji je u srijedu oko 20:50 sati u Varaždinu skrivio prometnu nesreću u kojoj je jedna osoba ozlijeđena. Toliko velik iznos kazne čovjek će dobiti jer je počinio niz prekršaja, a prvi je bio taj što je naletio na pješake na pješačkom kojima se upalilo zeleno, piše ePodravina. Tada je udario 41-godišnju pješakinju koju je Hitna brzo odvezla u Opću bolnicu Varaždin gdje je ženi pružena liječnička pomoć.

Vozač je nakon nesreće samo otišao s mjesta nesreće te nije čekao policiju. Međutim, kako piše ePodravina, policija ga je brzo našla u Gornjem Kučanu. Nakon što su provjerili vozilo, vozaču su policajci ponudili alkotest koji je vidno alkoholizirani vozač odbio. Osim toga, odbio je i vađenje krvi i urina. Tada je policija utvrdila da je vozač vozio dok mu je vozačka oduzeta, da vozilo nije registrirano niti osigurano te nije odjavljeno u propisanom roku.

Vozač je uhićen zbog sumnje da će nastaviti s prekršajima te je odvezen na triježnjenje. Protiv njega je podneden Optužni prijedlog prekršajnom odjelu varažinskog Općinsko suda. Za prekrašaje koje je počinio, vozaču prijeti izricanje novčane kazne u iznosu do 91.700 kuna ili izricanje zatvorske kazne u trajanju do 60 dana kao i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju do 24 mjeseca.

Isto tako, vozač će dobiti 21 negativni bod i zbog toga ga čeka poništenje vozačke dozvole.

