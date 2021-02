ČEHOK SE VRAĆA NA OPTUŽENIČKU KLUPU: Sud ukinuo oslobađajuću presudu u slučaju Mercator; Proces traje već 11 godina

Županijski sud u Osijeku ukinuo je oslobađajuću prvostupanjsku presudu varaždinskom gradonačelniku Ivanu Čehoku te Miljenku Ptičeku u slučaju Mercator

Varaždinskom gradonačelniku Ivanu Čehoku i bivšem direktoru gradske tvrtke Parkovi Miljenku Ptičeku Županijski sud u Osijeku ukinuo je oslobađajuću prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Koprivnici iz travnja 2019. Tako će se Čehoku ponovno suditi u slučaju Mercator.

Grad mijenjao svoje za svoje

Varaždinski podsjeća da je DORH teretio Čehoka i Ptičeka da su 2006. godine Grad Varaždin oštetili za 6,3 milijuna kuna zamjenom zemljišta između Grada i Parkova. Grad je Parkovima dao zemljište gdje je kasnije izgrađen Mercator, a Parkovi su u zamjenu dali šumu Jelačićku, gdje je kasnije izgrađena Arena. DORH-u je bilo sporno to što Parkovi uopće nisu bili vlasnik šume Jelačićke, već je to bio Grad Varaždin, pa je ispalo da je Grad mijenjao svoje za svoje.

“S obzirom da predmet traje, ne bih govorio o tome. Po meni je prvostupanjski sud sve utvrdio i oslobodio nas. Ako će trebati utvrditi još neke činjenice, mi ćemo to učiniti i dokazati da nismo krivi. Ja sam uvjeren da nikakve naše krivnje nema”, kratko je prokomentirao Čehok te napomenuo da su Parkovi imali vlastovnicu za šumu Jelačićku “Ali po prirodi posla time se uopće ne bavi gradonačelnik, nego odvjetnici. Kako su oni predložili, tako je i napravljeno”, dodao je.

Tri sudska procesa

Ovom se odlukom taj sudski proces protegnuo na dugih 11 godina. Čehok smatra da su mu narušena prava, ali za to ne krivi sud. “Europski sud govori o tome načelu razmjernosti, naravno da je to već davno proteklo. To bi značilo da takav predmet, koji nije prevelik, treba pravomoćno okončati u nekom primjerenom roku, od nekoliko godina, a sada ih je već prošlo 11. No ja ne krivim sud, nego je optužnica promašena. Mislim da su sudovi radili kvalitetno”, istaknuo je.

On će se pred lokalne izbore ponovno naći na glasačkom listiću s tri otvorena sudska procesa. Osim slučaja Mercator, Čehok je na optuženičkoj klupi i zbog zlouporabe položaja. Županijski sud u Zagrebu ga je u srpnju 2018. nepravomoćno osudio na dvije godine zatvora, no konačni će pravorijek varaždinski gradonačelnik zajedno s Davorom Pataftom i Narcisom Huljev dočekati na Vrhovnom sudu 29. i 30. ožujka. U Zagrebu se Čehoku sudi i u još jednom procesu u kojemu USKOK tereti njega, Zlatka Horvata, Stanka Viteza i Miroslava Bunića za zloupotrebu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita te poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.