ČASNA SESTRA KOJA JE SPLITSKOM UBOJICI NAŠLA STAN: ‘Filip me nazvao i zamolio da mu pomognem, htio se odvojiti od obitelji. Prije 10 dana bio je tužan i depresivan’

Trostruki ubojica iz Splita, 25-godišnji pomorac Filip Zavadlav, koji je proteklog vikenda u centru grada ubio troje ljudi, stanovao je u unajmljenom stanu u Varošu. Do stana i stanodavke Marcele Sunara Zavadlav je došao preko časne sestre iz samostana u centru Splita, piše Slobodna Dalmacija. Časna sestra je još otprije poznavala ovog mladića.

“Nazvao me jednom s broda i zamolio me da mu pomognem pronaći stan jer se želio odvojiti od svoje obitelji. Pomogla sam mu, kako bi svakome tko bi me zamolio”, otkrila je splitska časna Slobodnoj Dalmaciji. Posljednji put, časna i Zavadlav vidjeli prije desetak dana.

“Zadnji put sam ga vidjeli prošli ponedjeljak. Bio je nekako tužan, depresivan i bez prisutnosti. Nekoliko puta mi je ponovio ‘što bi bilo, kad bi bilo’, ali nisam razumjela što je točno time želio kazati. Uvijek sam mu ponavljala da su mu naša vrata uvijek otvorena i da može kod nas doći kada god želi”, kazala je časna.

