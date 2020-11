ČALETI 35 GODINA ZATVORA! U stanu u Ukrajini ubio trudnu djevojku: ‘Sram me je. Morat ću platiti cijenu i živjeti s tim cijeli život…’

Djevojka Branimira Čalete bila je u osmom mjesecu trudnoće

Jutros je na Županijskom sudu u Splitu 36-godišnji Branimir Čaleta osuđen na 35 godina zatvora zbog teškog ubojstva ranjive osobe. Čaleti se sudilo zbog teškog ubojstva u rujnu 2013. u ukrajinskom gradu Dnjepropetrovsku, kada je ubio svoju djevojku Gannu Kitaevu. Njegova djevojka bila je u osmom mjesecu trudnoće.

Čaleta je u utorak iznio svoju obranu te je bio prilično detaljan oko toga kako su se on i njegova žrtva upoznali, družili, izlazili van i kako je ljetna avantura prerasla u ljubav, piše Slobodna Dalmacija. Rekao je da je ona bila oduševljena Dalmacijom, klimom, plažama, ljudima te da se jednom nakon odlaska s ljetovanja vratila u Hrvatsku da bi dva tjedna provela s njim.

‘Rekla mi je da je trudna, bio sam iznenađen’

Bila je s njim u obiteljskoj kući, naveo je, i zato je upoznala njegove roditelje. Nakon toga je on u dva navrata dolazio k njoj u Ukrajinu gdje je upoznao njezinu obitelj. Rekao je da je sve brzo preraslo u veliku ljubav i da su počeli razgovarati o tome da žive skupa.

“U ožujku 2013. godine mi je preko telefona rekla da postoji jedna muška osoba s kojom je bila i da je ostala trudna s njim, ali da je prekinula vezu, da je naporan. Bio sam iznenađen… U lipnju 2013. sam na njezino traženje otišao opet u Ukrajinu i tada mi je rekla da su njezini roditelji protiv veze sa mnom, da ja nisam idealan jer nemam stalni posao, živim u malom mjestu, nisam visokoobrazovan…”, prenosi Slobodna Dalmacija Čaletinu obranu.

‘Zamračilo mi se pred očima…’

Čaleta je ispričao da nakon što se vratio u Hrvatsku da mu je Ganna, za koju tvrdi kako mu je rekla da joj je ime Anna, pričala o tom muškarcu koji joj je naporan. Tvrdi da ga se bojala i da je on bio spreman priznati njezino dijete kao svoje ako ona dođe živjeti s njim u Hrvatsku. U rujnu iste godine dogovorili su se da će se opet vidjeti u Ukrajini i odlučiti što im je činiti.

“Tada mi je rekla, dok smo bili prvi dan u hostelu, da ne može živjeti sa mnom, da je zaboravim… Drugi dan ujutro sam izašao u grad, bila je proslava grada i upoznao sam neke naše ljude. Pili smo alkohol i probao sam neko njihovo alkoholno piće, bilo je dosta žestoko, ne znam kako se zove, ali je dosta loše utjecalo na mene. Ona me zvala oko 16 sati da je u hostelu i ne sjećam se kako sam došao tamo. Sjeli smo i počeli pričati i u jednom mi je trenutku bilo loše od pića, uhvatila me mučnina. Pokušao sam je nagovoriti da ide sa mnom u Hrvatsku, a ona je rekla da ništa od toga…

Tad je došlo do agresivne verbalne komunikacije među nama, više njezine, počela je histerizirati da će zvati hotelsko osoblje, policiju. Kad smo se smirili, opet smo razgovarali. No, cijelo joj je vrijeme zvonio mobitel, činilo se kao da mora ići negdje, da je netko čeka. Krenula je prema vratima kao da želi otići, a u tom trenutku se ugasilo svjetlo… Jesam li ga ugasio ja, ona, netko treći, ili se meni zamračilo, ne znam… Od tada pa nadalje nemam nikakvog objašnjenja za svoj čin. Naravno da me uhvatila panika, nervoza… Nakon povratka u Hrvatsku iz medija sam doznao što se dogodilo i od tada živim u intenzivnoj patnji i svojevrsnoj crnoj rupi.

Morat ću platiti svoju cijenu i živjeti s tim cijeli život. Ispričavam se njezinim roditeljima još jednom, ali i vama i pravosudnim policajcima zbog mog pokušaja bijega. Sram me na jedan način što se sad tu nalazim. Više sam puta razmišljao o suicidu, no okrenuo sam se radu u polju i nadao sam se da ću sve to nekako zaboraviti. Ali to se ne može zaboraviti”, rekao je okrivljenik.

Slobodna Dalmacija podsjeća da je prema optužnici, Čaleta nakon ubojstva trudne djevojke skinuo odjeću s nje, zamotao tijelo u plahtu i sakrio ga ispod kreveta. Nakon toga je pobjegao te usput odbacio svoju i Ukrajinkinu krvavu odjeću, a njezin mobitel je bacio uz cestu. Krenuo je prema granici, no ne javnim prijevozom koji je prije koristio jer je bio svjestan veće kontrole. Zato je autostopirao te ga je u svom vozilu prevezla jedna Mađarica.