BUJANEC OSUĐEN ZA KLEVETANJE RANKA OSTOJIĆA: ‘Namjera optuženika bila je uvjeriti javnost da je ministar Srbin koji je dao nalog policajcu…’

Velimir Bujanec morat će u državni proračun uplatiti 22.500 kuna, što je konačni epilog sudskog postupka u kojem ga je za klevetu tužio bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.

BUJANEC SE KREATIVNO BRANI: ‘Da sam ga htio uvrijediti, ne bih ga nazvao Ostoja Ranković, nego…’

Ostojić je podnio tužbu zbog, kako drži, niza uvreda i kleveta izrečenih u emisiji “Bujica”, emitiranoj 25. studenoga 2015. na Osječkoj televiziji, u kojoj se govorilo o stradavanju branitelja Darka Pajičića. Vukovarac, kojem je izmjereno 2,7 promila alkohola u krvi, 2013. je pokušao razbiti ćiriličnu ploču na zgradi policije u Vukovaru u čemu ga je spriječila policija.

Preminuo dvije godine nakon pada

U sukobu s policijom, Pajičić je zadobio teške ozljede glave od kojih se dugo oporavljao. Dvije godine poslije Pajičić je preminuo zbog čega je u emisiji 2015. prozivan Ostojić kao tadašnji ministar, iako je obdukcija pokazala da se njegova smrt ne može povezati s događajem iz studenoga 2013., jer je i nakon njega imao sličnih problema i padova na glavu. U emisiji je osuđeni sitni diler, među ostalim, Ostojića nazvao “beskrupuloznim ministrom Ostojom Rankovićem”.

U lipnju 2017. na Općinskom sudu u Osijeku nepravomoćno osuđen na plaćanje 22.500 kuna te dodatnih 14.500 kuna troškova Ostojićeva odvjetnika, danas pokojnog, Radana Kovača, odnosno 1000 kuna sudskih troškova, a prije mjesec dana presudu osječkog suca Ivana Sajtera potvrdio je Županijski sud u Velikoj Gorici.

‘Svjesno iznio laži’

“Nedvojbeno proizlazi da je optuženik u predmetnoj emisiji iznio i pronio činjenice koje upućuju na plasiranje tvrdnje kako je tužitelj kao ministar unutarnjih poslova odgovaran za smrt Darka Pajičića.

Također, namjera optuženika bila je uvjeriti javnost da je ministar Srbin koji je dao nalog policajcu da primijeni nezakonita sredstva prisile prema prosvjednicima Hrvatima u Vukovaru uslijed čega je došlo do teške tjelesne ozljede D. Pajičića…”, među ostalim stoji u pravomoćnoj presudi kojom se potvrđuje da je Sajter pravilno ocijenio kako je Bujanec takvim tvrdnjama “svjesno iznio laži”, prenosi Jutarnji.

Koje je to točno metode koristio?

“Okrivljenik kao novinar nije morao vjerovati obdukcijskim i vještačkim nalazima, izvještajima PU… Novinar ima pravo sumnjati u sve i sva, poduzimati vlastita istraživanja i propitkivati ‘službenu istinu’, a sve u cilju prava javnosti na istinitu informaciju od javnog značaja.

Međutim, postavlja se pitanje na čemu je to okrivljenik bazirao svoje inkriminirajuće navode, ako ne na službenim dokumentima i izvještajima? Na temelju kojih je to vlastitih investigativnih metoda došao do zaključka o krimenu privatnog tužitelja, kojega je onda i javno prokazao u TV emisiji? Čini se samo na temelju tračeva i politikantskih glasina. Nitko nema pravo na laž!..

Iako se okrivljenik ne bavi klasičnim novinarstvom, to ne znači da ne mora poštovati jasna pravila struke i novinarske uzuse. Svaki novinar mora se voditi načelom provjeravanja informacija te saslušanja i druge strane… Okrivljenik ništa od toga nije učinio”, napisao je, između ostaloga, Sajter u obrazloženju presude, piše Jutarnji.