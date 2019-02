BRUTALNO SILOVANJE ZGROZILO DALMACIJU, OSUMNJIČENI NA SLOBODI: ‘Napravio je to i drugim ženama, ne spavam, spala sam na 46 kilograma…’

“Uništena sam. Već danima ne spavam, spala sam na 46 kila. Još sad strahujem da mi taj manijak ne pokuca na vrata”, kaže nesretna žena

Jeziv slučaj seksualnog zlostavljanja dogodio se u Dalmaciji, a o svemu je za Slobodnu dalmaciju progovorila i 52-godišnja žrtva.

Optuženi je već poznat policiji i to zbog sličnih kaznenih djela, ali je nakon što je odslužio zatvorsku kaznu preselio u inozemstvo. Iako je već u nedjelju optuženi uhićen, nakon što je dao iskaz pušten je na slobodu, bez mjera opreza prema žrtvi, a istraga za prijavljeno silovanje je nastavljena.

Nesretna žena još je u šoku te kaže kako je cijelu nedjelju provela s policijom u bolnici gdje su ju pregledali izuzeli sve tragove. Žrtva inače boluje od PTSP-a te je 40-postotni invaliditet. Pati od depresije te je korisnica centra za socijalnu skrb.

“Uništena sam. Već danima ne spavam, spala sam na 46 kila. Još sad strahujem da mi taj manijak ne pokuca na vrata. Zvala sam policiju da me zaštiti, a oni su rekli da će poslati patrolu. Zamolila sam prijatelja da prespava kod mene, ne mogu više biti sama…”, rekla je nesretna žena za Slobodnu dalmaciju.

Silovatelja je upoznala preko društvene mreže prošle godine te su se našli dva puta te je svaki put do tada imala s njim dobrovoljni seksualni odnos. No drugi put kada su se našli, nakon što su već imali dobrovoljni seksualni odnos, 45-godišnjak ju je prislio na analni seks.

Znao je što reći

Kada su se upoznali i neko vrijeme dopisivali rekao joj je da je zaljubljen u nju, a prvi puta našli su se nekoliko dana nakon Nove godine. Tada su imali seksualni odnos no on se nakon toga nije više javljao niti joj je odgovarao na poruke.

Iako nisu bili neko vrijeme u kontaktu, opet joj se javio te izrazio želju da se nađu. Kaže kako je bila ljuta te da isprva to nije željela, ali joj je laskalo kada je rekao kako ne može živjeti bez nje i kako ju želi za ženu. Pristala je da se nađu.

“Kao da je htio pokazati kakvo mu je stanje svijesti. Pisao je kako ćemo se sve seksati, što će mi raditi. Obećao mi je bio i brak, a ja, kako se trenutno nalazim u jednoj lošoj životnoj situaciji, u takvom njegovu odnosu prema meni vidjela sam tračak svjetla, bijeg od problema, osobu koja me razumije. Svidio mi se zbog toga.”, započela je prepričavati koban susret.

Već je kaže pri susretu osjetila kako nešto nije u redu.

Horor u stanu

“Dok smo se seksali – nastavlja – grizao me po tijelu. Nije mi se sviđalo, nisam uživala kao prvi put. Bacao me po krevetu, na sve strane, jer je puno jači od mene i bila sam izmorena. Svršio je u mene iako sam mu rekla da to ne radi. Ustala sam se iz kreveta i htjela otići zapaliti cigaretu. On je rekao da još ostanem u krevetu, da ćemo se još malo zabavljati. Nisam htjela, bila sam ljuta, umorna i nisam osjećala nikakvu potrebu za seksom. On me onda uzeo, okrenuo na stomak, i tri minute nakon prvog odnosa, htio prisiliti na analni seks. Lijevu ruku mi je okrenuo na leđa i s noćnog ormarića uzeo dječju kremu. “Što to radiš, pusti me”, rekla sam mu, ali on me još snažnije pritisnuo k sebi. “Znam što hoćeš, nemoj to raditi”, rekla sam mu. “Ne, ne, ne! Nemoj to raditi!” vikala sam, a on mi je drugom rukom prekrio usta i poklopio svojim tijelom. Kremom mi je namazao anus i silovao protiv moje volje. Užasno me boljelo, vrištala sam, ali on je sve moje vriskove prigušio svojom rukom na mojim ustima. “Eto, vidiš da to nije ništa, bit ćeš moja žena, vidiš da to nije ništa strašno. Malo pretrpiš i sve je u redu”, rekao joj je.

Odmah je htjela nazvati policiju, ali nije mogla dok je on bio tamo. Nakon što je pojeo, otišao je, a ona mu je poslala poruku da se vrati u nadi da će ga tamo dočekati policija.

“Ti si divna osoba, hvala ti na svemu, ali ja se nisam zaljubio. Zbogom, ovo je kraj našeg druženja.”, odgovorio je, a ona je odmah nazvala policiju.

Kaže kako dok je živa i dok silovatelj ne odgovara za učinjeno – neće stati s traženjem pravde.

Nema tragova silovanja?

Splitsko Županijsko državno odvjetništvo tvrdi kako liječničkim pregledom oštećene žene nisu nađeni nikakvi tragovi nasilja, niti na genitalnom području niti drugdje po tijelu, a nikakvi takvi tragovi nisu pronađeni niti na tijelu prijavljenog.

Također, ni u apartmanu u kojem je oštećena navodno silovana nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi ukazivali na to da je bilo nekakve borbe – ništa nije bilo razbacano, razbijeno, poderano, nije bilo tragova krvi, pramenova kose i bilo čega drugog, tvrde.