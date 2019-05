BRUTALNO PRETUKAO BIVŠU DJEVOJKU I NJEZINA DEČKA: ‘Krvavo me prebio. Na mrtvo. Ležao sam i gledao kako me mlati. Policija nije napravila ništa’

Brutalno pretukao zadarski par u haustoru njihova nebodera

49-godišnji M.S. iz Zadra, 30. travnja oko 23 sata, brutalno je pretukao jedan zadarski par ispred stana, u hodniku njihova nebodera. Kako piše Slobodna Dalmacija, muškarac je prvo pretukao 39-godišnju P.P., svoju bivšu djevojku i djevojku 48-godišnjeg D.V., a onda i njega kada joj je pokušao pomoći. “Krvavo me prebio. Na mrtvo. Mene i moju djevojku. Nisam se mogao micati. Ležao sam i gledao kako me mlati. Nogama, šakama, nije stajao… Od bolova i ozljeda već danima ne mogu izaći iz kuće, a policija… Policija ništa nije napravila!”, tvrdi D.V. (48) iz Zadra.

“Bacio me niz stepenice. Čudo da vrat nisam slomio, a ionako imam problema s vratnom kralješnicom. Znate, ja sam ratni vojni invalid”, rekao D.V. kojeg prijatelji svaka dva dana voze u bolnicu na previjanje.

Naime, sve je počelo kada mu je djevojka te večeri prije 23 sata poslala SMS poruku da joj otvori vrata budući da nije imala ključ. Prije toga je bila u kafiću ispod stana sa svojim i njegovim prijateljima. Prisjetio se kako je u jednom trenutku čuo galamu i kako ga u pomoć doziva djevojka. Kada je izašao iz stana, M.S. ju je jednom rukom držao za kosu, a drugom je tukao u glavu. Pokušao joj je pomoći, ali ga je M.S. gurnuo niz stepenice i počeo tući.

Ubrzo nakon što je napadač pobjegao, došla je i policija koju je, pretpostavljaju, pozvao netko od gostiju kafića. Policija je potom pozvala hitnu pomoć. D.V. je rekao da poznaje napadača iz škole i da je bivši dečko njegove djevojke s kojom je bio u vezi neka tri mjeseca prije 4 godine.

“Ali nakon toga, evo do danas, nitko me iz policije više nije zvao. Niti su našeg napadača priveli. On se šeta negdje po gradu, a mi strahujemo da nam se opet ne dogodi isto. Da nas opet ne napadne i nalomi”, požalio se D.V. Budući da u napadu nije zadobio prijelom, tj. teške tjelesne ozlijede, nije ni automatski podnesena kaznena prijava protiv počinitelja.

Prijetnje i zastrašivanje

P.P. je rekla kako je nakon veze s M.S.-om neko vrijeme živjela u jednom njegovu stanu jer nisam imala gdje biti. Od tada je imala nekoliko veza, međutim stvari su se navodno pogoršale prošle godine, početkom studenog, kada je rekla da odlazi jer je željela živjeti s D.V.-om. “Tada je poludio. Počeo me pratiti, zastrašivati, prijetio je meni i D.V.-u, slao nam svakakve SMS poruke, upadao je na moj Facebook profil i ostavljao prijetnje i gluposti. Mene je u nekoliko navrata fizički napao, udario me nogom u glavu, a jednom me je u glavu pogodio mobitelom”, tvrdi P.P. koja te prijetnje nije prijavila policiji.

“Nismo mu ništa napravili, na ni jedan način nismo ga provocirali. Tu sam večer bila u kafiću ispod našeg stana i zabavljala se s društvom, a on me gledao i pratio kad sam krenula kući. Zaskočio me na ulazu u portun i napao na stepeništu”, rekla je nesretna djevojka. Pretučeni mladić se žali da policija do danas nije ništa napravila. “Tu večer su nam uzeli izjave i – ništa više. Nisu ni fotografirali krvave stepenice, nego su rekli mojoj djevojci da ih sama opere. Ne znam zašto je to tako, štiti li netko tog nasilnika, ne mogu vjerovati da ga do danas nisu priveli.”