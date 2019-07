BRUTALNO PREMLAĆENA SOLINJANKA OTVORILA DUŠU: ‘Znam da se krećem u lošem društvu, ali za mnoge sam mislila da su mi prijatelji’

Žena koju je grupa muškarac brutalno pretukla u Solinu tvrdi da za napad nisu krivi ni diler Rašo ni njezin bivši dečko

38-godišnja žena, B.R. koju je u ponedjeljak navečer u Solinu brutalno pretukla skupina muškaraca te je pronađena kako leži s teškim ozljedama, slomljenom jednom rukom i obje noge, ispričala je za Slobodnu Dalmaciju što se zapravo dogodilo te kobne večeri. Još uvijek je na liječenju u KBC-u Split, gdje leži s gipsom na obje noge do bedara i na desnoj ruci, slomljenim kostima lica, sašivenom nadusnicom, izbijenim zubom i podljevima po cijelom tijelu i licu, a čeka ju još niz operacija lica i nogu.

“Čim sam ispred kuće u Solinu te noći izašla iz automobila dobila sam udarac u lice od kojeg sam pala na pod. Vidjela sam visokog muškarca i to je sve čega se sjećam od izgleda napadača jer me taj prvi udarac omamio. Ne znam ni koliko ih je bilo, ni čime su me tukli, ni koliko dugo. Znam samo da sam u jednom trenutku vidjela svoju nogu da mi neprirodno visi i da sam pomislila kako su mi je slomili. Ostavili su me na cesti, ne znam ni tko je zvao policiju”, rekla je pretučena žena.

Diler Rašo i bivši dečko nisu krivi za napad?

Opovrgla je nagađanja da je za napad kriv Damir Rašidagić Rašo, diler iz Vela Luke koji je uhićen prije dvadesetak dana s većom količinom droge i arsenalom oružja. Također tvrdi da za napad nije kriv ni njen bivši dečko Igor Dokić koji je bio prijavljen da ju je maltretirao prije godinu dana. “Rašo me pozvao večer prije nego li je uhićen te se našao sa mnom i mojom prijateljicom. Rekao je tada da ne vjeruje pričama koje su došle do njega da sam ga ja izdala kada ga je policija tražila zbog odlaska na odsluženje kazne. Rekao je: ‘Pumpaju me protiv tebe, žele nas posvađati. Znam da ti pakiraju i da lažu!’.

Sutradan je uhićen s drogom za koju nisam ni znala da je ima. Nismo bili u vezi, ali se jedno vrijeme skrivao od policije desetak dana kod osobe s kojom sam ga ja povezala. Zašto bih ga ja onda izdala? Prava istina je da su ga izdali oni koji meni podmeću. Oko Raše je bilo zmijsko leglo loših osoba i ja nisam njihova jedina žrtva. Te iste osobe su već prije govorile kako će naručiti tipove u kapuljačama s palicama da se obračunaju s jednom ženskom osobom koja im je sada prijateljica. Isto tako su joj planirale podmetnuti drogu i vagu kako bi je kompromitirali. Sve sam kazala policiji kao i identitet tih osoba”, tvrdi B.R.

Dokaz na iPhoneu

Dodaje da se dokaz za njezine riječi i potvrda koje osobe stoje iza napada nalazi u njenom iPhoneu koji policija još uvijek ne može locirati. “Nije moguće da ne mogu locirati iPhone, a u njemu imaju potvrdu za sve što govorim. Čak i potvrda da sam se našla s Rašom i da mi nije ništa zamjerao jer je znao da nisam kriva.”

NOVI DETALJI O ŽENI KOJU SU POLOMLJENU NAŠLI NA ULICI: Bivši se lani sa susjedima iživljavao nad njom, ošišali su je metalnim škarama

Nije ju ošišao nego joj skinuo ekstenzije

Kaže da krivac za napad nije ni njezin bivši dečko Igor Dokić. Iako priznaje da ju je bio zatočio u garaži prije godinu dana, tvrdi da joj nije ošišao kosu, nego da joj je samo skinuo ekstenzije. Od tada su navodno u “korektnim odnosima” i uvjerena je da joj on ne bi naudio.

SLOMILI JOJ RUKU I OBJE NOGE: Nepoznati muškarac upao u bolničku sobu pretučenoj ženi iz Solina. Vidio je cimericu i pobjegao

Nije otkrivala podatke policiji

B.R. je opovrgla i navode da surađuje s policijom i da je to razlog napada. Priznaje doduše da zna dosta policajaca, ali kaže da nikada nije davala nikakve podatke ni o kome. “Ta priča je puštena da ispadne kako sam zaslužila ovo što mi se dogodilo. I ta navodna snimka na kojoj ja nekoga ‘drukam’ je dio razgovora izvučen iz konteksta i znam točno kada je snimano. Već tada sam osjetila od osobe koja je tada sa mnom razgovarala kako me navlači na priču koja nema veze s istinom.”

“Znam da se krećem u lošem društvu, ali za mnoge osobe sam mislila da su mi prijatelji. Isto tako nije istina da je taj jedan moj prijatelj koji je došao iz Srbije tamo nekog ubio, to vam je samo glupa priča. Moja obitelj mi je odavno govorila da se maknem od svega toga, ali nažalost nisam poslušala. Upravo zbog njih ne želim izići javno s imenom i prezimenom niti da mi se vidi lice”, završila je svoju priču B.R.