BRUTALNI NAPAD U SPLITU ZA KOJI JOŠ NITKO NIJE UHIĆEN: ‘Tukli su ga šipkom, sada je u induciranoj komi, ima izljev krvi u mozak’

‘Mojeg je brata ispred zgrade njegova prijatelja dočekala ekipa od dvanaestak mahom mlađih ljudi, od kojih su ga petorica tukla.’

Nakon što su ga nepoznati napadači brutalno pretukli, 30-godišnji Jakov Marović iz Splita završio je u bolnici. Sada je u induciranoj komi, a liječnici se bore za njegov život.

Policija još nikoga nije uhitila

Napad se dogodio prije dva dana, a policija još nije pronašla odgovorne. Bratu napadnutog, Tomislavu Maroviću, nije jasno kako je moguće da još nitko nije uhićen, s obzirom da je brutalnom premlaćivanju svjedočilo više ljudi, a jedan je Jakovljev prijatelj policiji dao i fotografije napadača, kao i prepisku poruka koje su si napadači međusobno slali. Za Slobodnu Dalmaciju je opisao što se dogodilo.

‘Mojeg je brata ispred zgrade njegova prijatelja dočekala ekipa od dvanaestak mahom mlađih ljudi, od kojih su ga petorica tukla. Najprije je dobio bocom u glavu, zatim metalnom šipkom po tijelu, a kad je pao na tlo, tukli su ga rukama i nogama po cijelom tijelu. Brat je prije ovog događaja u svoj automobil posjeo desetogodišnjeg dječaka, inače brata svojeg prijatelja. Otišli su na benzinsku pumpu kupiti coca-colu i kad su se ubrzo vratili pred dječakovu zgradu, oni su nasrnuli na njega. Razlog ne znam, vjerojatno su mislili da je u automobilu Jakovljev prijatelj, inače brat tog desetogodišnjaka’, ispričao je Tomislav Marović i dodao da se njegov brat bori za život. Liječnici su ga operirali i sada je u teškom stanju. Ima izljev krvi u mozak i u induciranoj je komi.

‘Moj brat nije bio cvijeće, ali ovo nije zaslužio’

Dodao je da su napadači i Jakovljevu prijatelju zaprijetili istim batinama. Nakon napada se Jakov sam odvezao do svoje zgrade, no prijatelj ga je odveo na Hitnu pomoć kad mu je pozlilo. Obitelj je za sve doznala tek idućeg jutra, a Jakovljev brat kaže da je u skupini s napadačima bio i sin jednog bivšeg policijskog načelnika. Tomislav kaže da je jako važno da se otkrije zašto mu je brat pretučen i tko je to učinio.

‘Ja znam da moj brat nije bio cvijeće, ali nikad nije pravomoćno osuđen ni za jedno djelo, a ovakvu sudbinu nitko nije zaslužio’, rekao je za Slobodnu Dalmaciju.