BRUTALNA PRIJEVARA: Kontroverzni bankar klijentima prodao priču o lakoj zaradi – ostali su bez svega jer su mu vjerovali

Financijskim vještačenjem utvrđeno je da svim ulagačima križevački bankar i poznati biznismen Goran Delić duguje 50-ak milijuna kuna

Nakon što je podignuta optužnica zbog prijevare u gospodarskom poslovanju teške 9,2 milijuna kuna, Općinski sud u Bjelovaru potvrdio je i drugu optužnicu protiv križevačkog bankara i kontroverznog biznismena Gorana Delića zbog prijevare u gospodarskom poslovanju teške od 8,8 milijuna kuna.

“Ovo je nastavak iste priče otprije godinu dana. Pojavili su se novi oštećeni. Sud je optužnicu potvrdio, a vidjet ćemo hoće li predmet biti objedinjen. To je sada na sudu” rekla je Sandra Knok Čanić, glasnogovornica Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, piše Podravski.hr.

DRSKA PRIJEVARA U HRVATSKOJ: ‘Tvrde da imaju pristup vašoj kameri dok gledate porniće, a onda krenu ucjene…’

Prijevara ulagača

Prema optužnici Delić se tereti da je od 2010. do 2014. godine, unatoč tome što je kao upravitelj znao da je njegova financijska zadruga Usluga Prigorje prezadužena i da neće imati sredstva za isplatu uloženog novca, svejedno primao uplate ulagača s kojima je dogovorio kako će im novac vratiti u ugovorenom roku.

Ulagači su zaključili s njegovom zadrugom ugovore o ulaganju i uplatili novac. Međutim, kada su ugovorne obveze zadruzi stigle na naplatu, Delić je ulagačima ponudio aneks ugovora s novim rokom isplate iako je, prema tužiteljima, također znao da novac neće isplatiti.

Prijevara vrijedna 8,8 milijuna kuna

Nakon isteka roka iz aneksa, 22 ulagača tražila su uložena sredstva, no Delić im kao upravitelj zadruge novac nije vratio. DORH tvrdi da su na taj način ulagači oštećeni za ukupno sedam milijuna kuna, a taj iznos zadruga Usluga Prigorje optužnicom se tereti da je nezakonito zaradila. Prema drugoj točci optužnice Goran Delić tereti se da je kao upravitelj svoje Štedno kreditne zadruge i zadruge Usluge Prigorje prevario ulagače za dodatnih 1,8 milijuna kuna, piše Podravski.hr

HRVATSKOM HARA NOVA TELEFONSKA PRIJEVARA! Ciljaju na starije osobe, a dovoljno je da uzvratite poziv

Optužnica

Prema tužiteljima, Delić je zaključio ugovore o rentnoj štednji, a nakon što je zbog prezaduženosti zadruge pokrenuo postupak likvidacije Štedno kreditne zadruge, pojedinim ulagačima navodio je da je njihov novac prebačen u zadrugu Usluge Prigorje. Tužitelji ga terete da je i u ovom slučaju znao da do isplate neće doći, a štediše su mu ne znajući to uplatile su mu novac na račun Štedno kreditne zadruge.

Kada su ugovorene obveze Štedno-kreditnoj zadruzi stigle na naplatu, Delić je, svjestan da novac neće moći isplatiti, pa je pojedinim štedišama u prosincu 2014. dostavljao pisane obavijesti u kojima je navodio da će im novac isplatiti do travnja 2015. godine, ali na račun zadruge Usluge Prigorje. Kako bjelovarski tužitelji tvrde Delić je s tri osobe sklopio anekse ugovora nakon isteka ugovorenog roka za isplatu, no novac nije isplatio i oštetio ih za 1,8 milijuna kuna.

Prva optužnica

Optuženi biznismen već ima otvoreni kazneni postupak na Općinskom sudu u Bjelovaru zbog istog zločina; prijevare u gospodarskom poslovanju. Prema prvoj optužnici, Delić je od 2010. do 2015. godine kao upravitelj financijske zadruge s 39 osoba sklopio ugovore o ulogu na osnovu kojih su ulagači uplatili više od 9 milijuna kuna. On je ulagačima jamčio godišnji prinos do 12,5 posto.

Vještačenjem su utvrđeni razmjeri poslovnih problema u kojima se nalazi Goran Delić i zadruge kojima je upravitelj. Utvrđeno je tako da svim ulagačima, a ima ih ukupno 190, duguje 50-ak milijuna kuna. Kako navodi Podravski.hr, Delić ima 40 milijuna potraživanja za plasirane kredite, zajmove i druge vrste ulaganja, no novac je uglavnom završio u propalim tvrtkama koje nemaju imovinu, a te tvrtke bile su u njegovu vlasništvu, piše Podravski.hr