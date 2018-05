Kasnije se doznalo da je ubojica imao i pomagača. Policija je pronašla zapaljen automobil. Naime, egzekutor je njime pobjegao, a onda ga na drugom mjestu zapalio, a bijeg je nastavio drugim vozilom.

U Podgorici u Crnoj Gori ubijen je vlasnik tamošnje diskoteke. Nadzorne kamere lokala u kojem se brutalno ubojstvo dogodilo pokazale su sve detalje.

Snimku pogledajte OVDJE.

Miodrag Kruščić sjedio je s novinarkom podgoričkih Vijesti kad se njihovom stolu približio krupan muškarac sa silikonskom maskom na licu, kapuljačom, odjeven sav u crno i pucao u njega. Kruščić je vidio da naoružani muškarac ide prema njemu. Ustao je kako bi pobjegao, no napadač je već u njega pucao. Kruščić je ranjen nastavio bježati, no ubrzo se srušio. Ubojica je tada došao do njega i ispalio još nekoliko hitaca, a zatim pobjegao, piše Kurir. Okupljeni gosti kafića u kojem se sve dogodilo pokušali su mu pomoći, no preminuo je u trenutku kad je stigla Hitna pomoć.

U pucnjavi je stradala i novinarka Jelena Jovanović. Staklo koje se slomilo tijekom pucnjave ozlijedilo joj je glavu. Kasnije se doznalo da je ubojica imao i pomagača. Policija je pronašla zapaljen automobil. Naime, egzekutor je njime pobjegao, a onda ga na drugom mjestu zapalio, a bijeg je nastavio drugim vozilom, piše Kurir.