BRKIĆEV KUM OSTAJE U ISTRAŽNOM ZATVORU: Osječki sud odbio Curićevu žalbu, odluka o pritvoru postala pravomoćna

Curić je uhićen 26. rujna u Zagrebu, a Uskok ga tereti da je osumnjičenom bivšem policijskom informatičaru Franji Vargi navodno dojavio da se nalazi pod istražnim mjerama

Vijeće osječkoga Županijskog suda odbilo je žalbu branitelja na određivanje istražnog zatvora uhićenom vozaču Ministarstva poljoprivrede Blažu Curiću, čime je rješenje o određivanje pritvora postalo pravomoćno, izvijestio je u četvrtak taj Sud.

Odlučujući o žalbenim osnovama iz žalbe Curićeva zagrebačkog odvjetnika Krešimira Vilajtovića, Vijeće je, nakon vijećanja i glasanja, odbilo žalbu kao neosnovanu i potvrdilo prvostupanjsko rješenje suca istrage, priopćio je Sud na svojim internetskim stranicama.

Time je postalo pravomoćno rješenje suca istrage o određivanju istražnog zatvora u trajanju od mjesec dana, u istrazi koju je protiv Curića pokrenuo Uskok, zbog sumnji u poticanje na kazneno djelo sprječavanja dokazivanja.

Uhićen zbog dojave Vargi

Curić je uhićen 26. rujna u Zagrebu, a Uskok ga tereti da je osumnjičenom bivšem policijskom informatičaru Franji Vargi navodno dojavio da se nalazi pod istražnim mjerama i da mu se sprema uhićenje zbog izrade lažnih SMS poruka.

Uhićenog vozač potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića tereti se zbog sumnje da je Vargu 20. rujna telefonom upozorio da se protiv njega vodi kriminalističko istraživanje, rekavši mu da izbriše sve poruke, brojeve i druge sadržaje. No, Varga prije uhićenja to navodno nije uspio učiniti. Kada je izvijestio o pokretanju istrage u srijedu poslijepodne, Uskok nije naveo da će zatražiti i njegovo zatvaranje, ali je to naknadno učinio zbog sumnje da bi na slobodi mogao utjecati na svjedoke i dokaze ili ponoviti nedjelo.

Nakon otkrivanja ove afere mediji su tvrdili da su Vargine usluge koristili i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarka te potpredsjednik te stranke i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić koji su takve optužbe odbacili, a Brkić je u izjavi novinarima potvrdio da mu je Curić kum.

Vargu se sumnjiči da je, u postupku koji se protiv bivšeg čelnika NK Dinama Zdravka Mamića, njegova brata Zorana Mamića, bivšega Dinamova direktora Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara vodio pred osječkim Županijskim sudom izradio lažnu prepisku između bivšega Glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i jednoga suca koji je u tom predmetu bio član sudskoga vijeća, a po kojoj je Cvitan, prije objave prvostupanjske presude vršio pritisak na suca da bez ikakvih dokaza, osudi jednoga okrivljenika u tome postupku.

Lažna korespondencija

Okrivljenika se tereti da je lažnu prepisku potom dostavio Zdravku Mamiću koji ju je je javno objavio na konferenciji za medije 4. lipnja ove godine. Tužiteljstvo podsjeća kako je Mamićev branitelj tražio da se na temelju lažne korespondencije odgodi objava prvostupanjske presude u tom predmetu, što je sudsko vijeće odbilo te je 6. lipnja 2018. objavilo presudu kojom su svi okrivljenici u tom predmetu proglašeni krivima.

Osim toga Varga je, tvrdi tužiteljstvo, prije izrade pisanog otpravka osuđujuće presude protiv koje se može podnijeti žalba Vrhovnom sudu, izradio novu lažnu korespondenciju o navodnom utjecaju na suce tog suda koji bi odlučivali o žalbi okrivljenika, kako bi je predao Zdravku Mamiću s namjerom da ju iskoristi u predstojećem žalbenom postupku, ali ga je u tomu spriječila dojava da se nad njim provodi kriminalističko istraživanje, a za što Uskok tereti Blaža Curića.