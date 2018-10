BRKIĆEV BRAT SVJEDOČIO NA SUDU: ‘Milijan me zvao, htio sam uložiti dva, tri milijuna, ali zbog recesije sam odustao’

Na suđenju za nezakonito plasiranja više od 280 milijuna kuna iz Karlovačke banke u srijedu je svjedočio Jozo Brkić koji se prisjetio da ga je brat Milijan Brkić, tada visokopozicionirani dužnosnik SOA-e, 2006. ili 2007. pozvao da se uključi u Opatovina projekt, tvrtku iza koje je stajao optuženi Petar Šola

Za nezakonitosti u Karlovačkoj banci sudi se Mariji Šoli koja je navodno povezala svoje sinove Sandija, Petra i Tomislava te ostale optuženike “u namjeri da sebi i drugima pribave veliku imovinsku dobit”. Pritom su sredstva banke koristili za financiranje svojih poslova među kojima je bio i Opatovina projekt.

Svjedočeći na sudu Jozo Brkić se prisjetio da ga je 2006. ili 2007. nazvao brat (Milijan Brkić) i pitao je li zainteresiran za građevinski projekt u Zagrebu iza kojega stoji Petar Šola. „Brat mi je rekao da bih za papire trebao dati oko 1400 kuna i osnovati tvrtku. Meni to tada nije bilo zgodno pa sam ga pitao zašto je on ne bi osnovao. Milijan mi je objasnio da je to njemu nezgodno zbog funkcija koje obnaša pa sam predložio da se firma osnuje na ime moje nevjeste, Milijanove supruge Karmen“, posvjedočio je Brkić.

Zarada veća no u Australiji

Kazao je i da je bio spreman uložiti „dva do tri milijuna“ s još nekim investitorima, ali se na kraju zbog recesije od svega odustalo. Dodao je i da je zarada trebala biti veća nego u Australiji gdje je ranije živio.

Uz poznatu poduzetnicu i stečajnu upraviteljicu više tvrtki te njenih sinova od kojih je najpoznatiji Sandi, bivši predsjednik Uprave Karlovačke banke i predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza, optužnicom u ovom slučaju su obuhvaćeni poduzetnik Drago Brekalo, bivša članica uprave Karlovačke banke Marijana Trpčić Reškovac, bivši direktor Sektora kreditno-garantnih poslova Karlovačke banke Josip Kovač, bivši predsjednik uprave Dalekovoda Luka Miličić te poznati neurokirurg Josip Paladino.

Brkić o supruzi u aferi

O sudjelovanju supruge Milijana Brkića, tadašnjeg pomoćnika ravnatelja SOA-e, u poslovima povezanima s Karlovačkom bankom u medijima se počelo govoriti neposredno nakon pokretanja istrage u tom slučaju. Osim Brkićeve supruge osnivački udjel od 1400 kuna je navodno dala i supruga pomoćnika ravnatelja za pravne materijalne i kadrovsko-finacijske poslove Josipa Jurčevića, dok je Petar Šola uplatio 15 tisuća kuna, a suoptuženi Brekalo 2000.

Nedugo nakon što je Opatovina projekt dobila milijunski bankarski zajam supruge tadašnjih pomoćnika ravnatelja SOA-e navodno su svoj udio prodale Šoli. Brkić je kasnije u medijima iznosio da je njegova supruga „samo kratkotrajno ušla u vlasničku strukturu jer mu je brat bio u Australiji“.