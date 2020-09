BRAO GLJIVE, PA ‘UBRAO’ LUBANJU, A POTOM I CIJELI KOSTUR: ‘Malo dalje od kostura bila je ženska cipela i grudnjak’

Tijekom branja gljiva u šumi u Brckovljanima, Franjo Senković je naišao na lubanju, a potom i na kostur nepoznate žene

Nedjeljno je poslijepodne 43-godišnji Franjo Senković iz Dugog Sela odlučio iskoristiti za svoj uobičajeni hobi – branje gljiva. Otišao je u šumu u obližnjim Brckovljanima te umjesto gljive naišao na bijelu kuglu. Bila je to lubanja okrenuta prema zemlji.

“Iznenadilo me, ali ne i preplašilo. Ne može me jedna lubanja uplašiti. Nisam strašljiv čovjek. Vidio sam je iz daleka i krenuo prema njoj da pomnije pogledam o čemu se točno radi. Podigao sam je s tla i imao što vidjeti. Bila je to lubanja. Nalazila se u kanalu kraj jezera. Kroz taj kanal inače otječe voda kad ima puno kiše, a sada je bio suh. Pogledao sam još malo bolje i vidio da su i druge kosti tijela pored. Odmah sam nazvao policiju”, posvjedočio je Senković za 24sata.

Osim policije, u šumu su stigli i forenzičari te vatrogasci, ali i 20 mještana. Naime, prve kuće se nalaze svega stotinjak metara od mjesta na kojem je kostur pronađen. U šoku su jer, tvrde, i sami često onuda prolaze.

“Policija nam je otkrila da se najvjerojatnije radi o starijoj ženskoj osobi. Malo dalje od kostura bila je ženska cipela i grudnjak. Drago mi je zapravo što sam otkrio kosti te žene i što će je sada možda netko od obitelji moći pokopati. Nitko ne zaslužuje da ovako okonča život, u šumi”, zaključio je Senković dodavši i kako je sreća u nesreći da sa sobom nije poveo svoju kćer, jer bi se uplašila.