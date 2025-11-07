Branitelji se oglasili o napadu na Srbe u Splitu: 'Priča se napuhava i stvara histerija'

Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga Splita i županije ocijenila je da su posljednji događaji u Splitu poprimili razmjere medijsko-političke histerije, a da se umjesto činjenica napuhava priča o navodnom napadu na srpsku manjinu, te najavljuje da će se pridružiti Torcidi na prosvjedu u subotu na Rivi.

Koordinacije udruga ratnih postrojbi Splitsko-dalmatinske županije, Koordinacije braniteljskih udruga Grada Splita i Stradalničke udruge iz Domovinskog rata Splita i županije navela je to u otvoreno pismo državnom vrhu i lokalnim vlastima, vezano za incident kada je skupina muškaraca u ponedjeljak prekinula obilježavanje Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine.

"Umjesto smirenog informiranja i uvažavanja činjenica, svjedočimo orkestriranom napuhavanju priče o navodnim 'napadima na srpsku manjinu', potpuno izvan konteksta stvarnog događaja", ocijenili su.

'Ponižavajuće posljedice'

Kako navode iz Koordinaciji udruga, 'dogodilo se da je skupina mladića izrazila negodovanje zbog održavanja programa SKD Prosvjeta upravo u mjesecu kada se Hrvatska klanja žrtvama Vukovara i Škabrnje te svim stradalima velikosrpske agresije'. Dodaju u priopćenju da je program otkazan i da nije bilo nasilja niti ozlijeđenih, a da su posljedice ponižavajuće.

"Petar Gojun, hrvatski branitelj i logoraš srpskih koncentracijskih logora, čovjek čiji brat ubijen u Vukovaru još nije pronađen, nalazi se u pritvoru. S njim i nekoliko građana, među kojima i djeca hrvatskih branitelja. Ljudi koji nikoga nisu napali pritvoreni su da bi se proizvela politička slika 'srpske ugroženosti u Splitu'", ističe se u priopćenju.

Iz Koordinacije udruga ocjenjuju da "nije riječ o kulturnoj razmjeni, nego tehnologiji političke manipulacije".

Upitali su i "zašto šutnja na narative 'srpskog sveta' ". "U Srbiji se u danima Oluje i Dana hrvatske pobjede, ne usudi organizirati ništa, a u Hrvatskoj se u mjesecu Vukovara organiziraju manifestacije koje vrijeđaju osjećaje većinske zajednice", dodaje se u priopćenju.

Iz Koordinacije udruga kažu i da "Petar Gojun i pritvoreni mladići ne smiju postati žrtveni jarci". "Nećemo dopustiti kriminalizaciju ljudi koji su stvarali Hrvatsku, niti novu nepravdu nad onima koji su preživjeli srpske logore. Nećemo pristati da se djeca hrvatskih branitelja, zbog nesmotrenosti iz ljubavi prema Domovini, prikazuju kao ekstremisti", naglasili su u priopćenju.

"Incident u Splitu", ističu, "nije izraz mržnje ni nasilničkog ponašanja; to je refleks naroda izloženog godinama stalnih provokacija i nepravde".

Naveli su i da će se pridružiti Torcidi koja je za subotu u 11 sati najavila prosvjed na Rivi.

Božinović: Demokracija znači slobodu i pravo na slobodu izražavanja, ali u skladu sa zakonom

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, komentirao je u četvrtak u Splitu najavljeni prosvjed za subotu na Rivi kojeg organizirati Torcida, a čiji se članovi dovode u vezu s incidentom na Blatinama. Rekao je da demokracija znači slobodu i pravo na slobodu izražavanja.

"Svatko tko smatra i želi demokratski izraziti svoje mišljenje to može, ali da se to odvija u skladu sa zakonom i da nema nasilja jer je ono u bilo kojem obliku neprihvatljivo", poručio je Božinović.

