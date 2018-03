BRANITELJA U SPLITU PROPUCAO ČEST GOST CRNE KRONIKE, VETERANI PORUČUJU: ‘Obranili smo se od agresora, pa ćemo i od krim-miljea’

Nakon što je zbog prometne svađe Miho Munja propucao branitelja i njegovog sina, veterani prijete obračunom s krim- miljeom.

Umirovljeni branitelj, 75-godišnji N.V. koji je bio u auto sa svojim sinom i kćeri, na ulazu u Split u srijedu navečer navodno je oduzeo prednost autu u kojem su s nalazili 26-godišnji Miho Frančeski i njegov prijatelj Tonči Čulić. Frančeski je 75-godišnjaka i njegovog 26-godišnjeg sina propucao u predjelu nogu. Jedna osoba je zadržana u bolnici na promatranju, a druga puštena.

Kako javlja policija, ispaljeno je najmanje pet hitaca, a obojica osumnjičenih će najvjerojatnije tijekom petka biti uz kaznenu prijavu za pokušaj ubojstva privedeni na Županijsko državno odvjetništvo i pred suca istrage koji će odlučivati o njihovom pritvaranju, prenosi Slobodna Dalmacija.

Čest ‘junak’ crne kronike

Miho Frančeski već je otprije poznat policiji, ali i čest na stranicama crne kronike. Početkom ove godine nepoznati napadač pucao je u njega ispred njegove obiteljske kuće te je tad bio ranjen u noge. Sam si je izvadio metak, a policiji nije htio reći tko je pucao.

Nadimak dobio bjegom iz policije

U javnosti je postao poznat i pod nadimkom Miho Munja i to nakon što je u kolovozu 2014. godine pobjegao iz 2. PP gdje je bio priveden zbog razbojništva. Problematični mladić je i u prosincu 2010. godine imao posla s policijom kada je, kao 18-godišnjak, sa svojim vršnjakom u lučici Zenta, s broda aktualnog Hajdukova trenera Igora Tudora, ukrao signalne rakete.

Spalio četiri broda iz zabave

Nakon krađe, počeli su ispaljivati rakete u zrak, a to je dovelo do toga da su tri broda potpuno izgorjela dok je četvrti bio dosta oštećen. Tada je utvrđeno da je ukupna šteta oko tri milijuna kuna. Do tada je već bio prikupio više od 20 kaznenih prijava, i to za krađe, razbojstva, nasilje, teško ozljeđivanje.

‘Ranili našeg suborca’

Na ranjavanje svog bivšeg suborca priopćenjem je reagirala i Udruga veterana 4. Gardijske brigade.

“Dana 21. ožujka oko 23 sata i 50 minuta napadnut je, teško ozlijeđen i ranjen iz vatrenog oružja naš suborac, veteran 4. gardijske brigade, dragovoljac Domovinskog rata i 80% HRVI (ranjen 1992 godine, koji je na Južnom bojištu ostao bez noge i vratio se na bojište prije kraja liječenja) i njegov 26-ogodišnji sin.

Kao njegovi suborci ovim putem izražavamo žaljenje zbog nemilog i teško shvatljivog događaja u vidu napada ispred vlastitog doma, na njega i njegovu obitelj, od strane delinkvenata dobro poznatih organima reda i čestih aktera stranica “crne kronike”.

‘Ako ne ide drugačije’

Kao što smo u Domovinskom ratu stali jedan uz drugoga i od agresora obranili kako naše tako i sve hrvatske obitelji, ako treba i ako drugačije ne može, stati ćemo opet i obraniti ih od sve učestalije agresije od strane krim miljea. Zato pozivamo sve nadležne institucije da se obračunaju s nasiljem koje nas okružuje, a sa kojim se sve češće susrećemo.

Želimo slobodno hodati ulicama naših gradova, bez straha da će itko stradati. Svi zajedno smo to dužni onima koji danas nisu sa nama, a koji su svoje živote ugradili u temelje Domovine, našoj poginuloj braći i sestrama – stoji u priopćenju kojeg je poslala Udruga veterana 4. gardijske brigade.