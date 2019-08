BRAČANKA ISPRIČALA BRUTALAN TRETMAN POLICAJACA: ‘Bacio mi je malu na koljena pa na pod, onda joj koljenom pritisnuo leđa’

Policija tvrdi da nisu napravili ništa mimo propisa

U petak rano poslijepodne 46-godišnjakinji su u višekatnicu u Bolu došla dvojica uniformiranih policajaca iz Policijske postaje Brač, koja je u Supetru, navodeći kako imaju prijavu o remećenju javnog reda i mira.

“Moram vam odmah kazati da sam ja zaista u petak ujutro radila buku lupajući drškom metle o strop stana, ali razlog tog mog ponašanja proteže se mjesecima unatrag. U stan iznad moga došli su novi susjedi s kojima nisam imala problema sve do ovoga ljeta kada su u njemu ostale samo mlađe pripadnice te obitelji. Od tada traje tortura bukom i “klapanjem” po cijele noći. Ja razumijem mladost i njihov način života, imam i ja dvije kćerke”, počinje priču za Slobodnu. No kako to biva, za sve krivi susjede koje žive iznad. Kaže da živi u zgradi s vrlo tankim pregradnim zidovima, a susjede ne daju nikome spavati.

Pritom, ne žali se ona zbog sebe nego zbog svojih kćeri koje su obje srednjoškolke, ali sada preko ljeta rade. “Jedna radi na dva mjesta i doslovno je plakala jedne noći moleći me da joj pomognem kako bi se naspavala”, tvrdi Bračanka. Kaže da policija, koju je više puta zvala nije mogla pomoći da joj je jedan od službenika koji je došao rekao: “Mi tu ne možemo ništa! Lipo kad one spavaju, onda vi radite buku!”, kaže.

Osveta metlom

Za mjesec dana je prvi puta i krenula. Pričekala je da susjede zaspu ja ostali susjedi probude kada je krenula udarati metlom o strop. “Očito i njima nije ugodna buka dok spavaju jer mi je tada došla policija na vrata nakon prijave roditelja tih susjeda iz stana iznad”, rekla je za Slobodnu, dodajući da se tom prilikom ispričala susjedima i da pojest policije brzo završio.

No prošli petak posjet policije nakon susjedskog obračuna metlom nije tako bezbolno prošao.

“Dolaze mi na vrata i kažu da je prijavljeno da remetim javni red i mir i da moram s njima dat izjavu u postaju u Supetru. Ja im kažem da ne mogu ići zbog zdravstvenog stanja te da uzmu izjavu u stanu. Pitam ih kakav je to način, a oni mi kažu da se smirim. Ja im kažem da sam ih ja pustila u stan i da su u mom stanu u kojem mogu vikati koliko želim”, kaže.

‘Samo sam podigla prst u zrak’

Onda je napravila pogrešan potez. Kako kaže, podigla je prst u zrak.

“Nisam ga uperila prema nikome i idem prema stolu prolazeći između policajaca, namjeravajući dati izjavu. kažem im: “Molim vas da uzmete izjavu u mene kući!”, priča 46-godišnjakinja.

“Jedan od njih me uhvatio me s leđa za vrat i oborio me nogom na pod. Drugi policajac me drži za ruke i stavlja mi lisičine. Kćer koja je s nama u kuhinji počinje vrištat i viče: “Pustite mi mamu!”. Ovaj prvi se diže s mene i gura mi kćer tako da udara glavom o viseću kredencu. Ispale su joj naočale, a on je bacio moju malu prvo na koljena pa na pod i dok ona vrišti: “Upomoć, mama!” on je drži s koljenom na leđima. Stavlja joj lisičine na ruke, ja s poda molim drugog policajca da joj to ne rade. On ne obraća pažnju izvode nas vani s rukama na leđima. Užas, kao najgore kriminalke, mene razdrljene odjeće od njihovog potezanja, nju bez naočala, uplakanu”, priča uznemirena priča Bračanka za Slobodnu.

Voze ih prema Supetru, i prvo su ih odveli u u Hitnu gdje su im dali nešto za smirenje.

“Tada nas odvode u postaju gdje nas razdvajaju, a mene zatvaraju u ćeliju u podrumu. Kćer mi je čekala do 20 sati dok je došao netko iz centra za socijalnu skrb, a nakon toga su joj dali da bude sa mnom u ćeliji”, kaže Bračanka koja kaže da je čula kako između sebe pričaju da su napale policajca.

Prenoćile u ćeliji ‘dva puta sedam koraka’

“Meni je ponovno pozlilo jer inače imam teških kroničnih problema sa želucem te su me odveli na Hitnu tijekom noći gdje ih je doktor napao što to rade“, tvrdi dodajući da su ih vratili u ćeliju gdje su prenoćile u ćeliji „dva puta sedam koraka“.Tvrdi da je slušala policajce kako se dogovaraju kako će sročiti zapisnik tko je koga prvi napao.

Tek ujutro, kada je došao šef smjene dobile su pomoć. “Čovjek se hvatao za glavu i govorio: “Ljudi moji što ste ovo napravili! Gospođo, oprostite, ovo se nije smjelo dogoditi!”. Odvode nas tada po treći put na Hitnu”, kaže Bračanka.

Sastavljen je službeni dopis prema policiji od strane Zavoda za hitnu medicinu u kojem su navedene ozljede i dijagnoza te izjava maloljetnice da joj je to napravio policajac. Za majku je konstatirano da ima hematome na desnoj šaci te da zbog kroničnih želučanih problema mora mirovati, a u slučaju pogoršanja nazvati hitnu.

Vraćaju se u postaju jer se nakon telefonskog poziva sutkinja složila da ih ne mora privesti nego da postupak ide u redovnu proceduru jer Bračanka ne može putovati.

Policija potvrdila događaje

PU splitsko-dalmatinska potvrdila je događaje, no onih ih vuide u drugačijem svjetlu.

“Po dolasku policijskih službenika na dojavu o remećenju javnog reda i mira u Bolu utvrđeno je da se radi o 46-godišnjakinji koja je vikala na policijske službenike, unoseći im se u lice, zbog čega je upozorena da prestane s opisanim ponašanjem. Međutim nastavila je vrijeđati i omalovažavati policijske službenike i narušavati javni red i mir udarajući stolicama o pod te joj je izdana naredba da prestane s tim, a kada je oglušila i na naredbu, nad njom su uporabljena sredstva prisile (tjelesna snaga i sredstva za vezivanje). U trenutku postupanja prema 46-godišnjakinji, maloljetnica (rođena 2001.), koja je također galamila, povlačila je za ruku policijskog službenika, sprječavajući ga u vršenju službene radnje, zbog čega su i nad njom uporabljena ista sredstva prisile. Obje osobe su uhićene i privedene u službene prostorije. Protiv obje je nadležnom prekršajnom sudu podnesen optužni prijedlog zbog postojanja sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 13. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira,” naveli su u priopćenju konstatirajući da su sredstva prisile upotrijebljena na zakonit način.

Ipak, kako doznaje Slobodna, formirali su mješoviti tim koji će podrobno ispitati postupanje policijskih službenika postaje u Supetru jer je bilo propusta. Ne samo kod uporabe sile, obzirom da se prema maloljetnicima postupa prema drugom zakonu, nego je i 17-godišnjakinja provela. a zadržana nakon privođenja u policiji šest do deset sati duže od zakonskog roka, a ni socijalna služba nije pravovremeno angažirana. Nadalje, noćenje malodobnice u ćeliji u postaji je objektivno neobjašnjivo, obzirom da je i mami i kćeri napravljen alkotest koji je bio negativan pa nije bilo potrebe prisilnog zadržavanja do otrježnjenja.