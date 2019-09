BRAČANI VAN SEBE NAKON STRAVIČNOG ZLOČINA U SUPETRU: ‘Krvava žena istrčala je na ulicu, neki su vidjeli da je nož još u rani’

Mještani koji su svjedočili stravičnom prizoru usred dana ispričali su što se dogodilo

Jučer oko 16.15 sati u Supetru na Braču muškarac je ženi zadao ubodnu ranu te je žena hitno prevezena u splitsku bolnicu.

Finkinju je nožem u vrat ubo njen partner, također finski državljanin, a kriminalističko istraživanje nad njim provodi Policijska postaja Brač te je u tijekom noći zadržan u službenim prostorijama, piše Slobodna Dalmacija.

Žena je hitno operirana

“To vam je na Putu sv. Roka bilo, malo iza 16 sati na ulicu je istrčala krvava žena. Bilo je strašno. Držala je ruke na vratu, neki kažu da je nož još bio u rani, ali ja to nisam vidio. On je ostao u stanu pa je policija došla po njega. Oboje su Finci, ona ima između 50 i 60 godina, a on je nešto stariji, 10 ili 12 godina od nje, ne znam točno, rođen je 50 i neke godine. Zajedno su tu, a za nju znam sigurno da ima prijavljeno boravište u Hrvatskoj jer je dosta ovdje”, kazao je jedan Bračanin.

Nesretna žena hitno je operirana, a još nije poznato njezino stanje.