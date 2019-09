BOŽIDAR I DOBRIVOJ SPASILI ŽENU IZ JEZERA: Autom je upala u vodu kod Zagreba; ‘Auto je lagano tonuo, a ona se čvrsto držala za volan’

Žena je autom upala u jezero Tempo između Zagreba i Svete Nedjelje

Dvojica ribiča spasila su ženu koja je autom uletila u jezero Tempo na jezerima Rakitje između Zagreba i Svete Nedelje, javlja 24 sata. Božidar Žagar iz Zagreba je ispričao kako je u ponedjeljak oko podneva pecao na jezerima Rakitje kada je uočio auto u vodi, a iz daljine je vidio da je netko još unutra.

U pomoć mu je skočio drugi ribič Dobrivoj Tomić iz Bjelovara. “Ušli smo u vodu koja nam je bila do prsa. Automobil je lagano tonuo, no zapeo je za nešto pa smo mu uspjeli prići. Žena je bila unutra. Čvrsto se držala za volan”, rekao je Dobrivoj za 24 sata.

Uspjeli su doći do žene

On i Božidar uspjeli su doći do vrata i do žene koja se držala za volan. Otvorili su vrata, maknuli joj ruke s volana te je zajednički dovukli do obale.

“Nije ništa govorila. Gubila je svijest te nam je na umu bilo samo da je izvučemo. Stavili smo je u bočni položaj te smo odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć”, rekli su.

Žena nije ozlijeđena

Prema prvim informacijama, piše 24 sata, 47-godišnja žena nije bila ozlijeđena, a nakon pregleda će se saznati zašto je gubila vijest. Do jezera je stigla i policija koja je obavila očevid. Auto je bio desetak metara od obale, pa su u pomoć pozvani vatrogasci DVD-a Sveta Nedjelja koji su vozilo uz pomoć vitla i kamiona izvukli na obalu.

“Nasreću, imamo uvijek suhu odjeću kad idemo u ribolov. To morate uvijek imati. Osim ovog, ostao mi je još jedan suhi komplet”, rekao je Božidar.