BOŠNJAKOVIĆ O PRESUDI HUANITU: ‘Predstavlja se kao da bi bio bačen u tamnicu, ne bi on ćelije ni vidio’

Nakon što je predsednica Kolinda grabar Kitarović najavila da će pomilovati na dvije godine zatvora osuđenog Huanita Luksetića, o slučaju je progovorio o ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Ministar je kazao kako je na adresu njegovog ureda stigla Molba Huanitovog odvjetnika te da će u najkraćem roku pribaviti izvješća te ih proslijediti Uredu predsjednice, prenosi N1

U pripremi izmjene zakona

Nije htio komentirati činjenicu da je Luksetić osuđen zbog preprodaje droge iako ju je koristio za potrebe liječenja, ali je zato poručio:

“U javnosti je predstavljeno da bi on bio bačen u tamnicu. To jednostavno nije točno. Ne bi on ćeliju niti vidio, kada ljudi imaju zdravstvene tegobe idu u zatvorsku bolnicu, ako im ne možemo pružiti sve usluge, idu u redovnu bolnicu”.

Ministar je otkrio i da se razmatraju izmjene Zakona o pomilovanju prema kojima bi se ustrojilo povjerenstvo s različitim stručnjacima koje bi djelovalo pod Ministarstvom pravosuđa te koje bi svoje neobvezujuće preporuke za pomilovanja ubuduće slalo predsjednici.