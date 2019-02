TEŠKA BORBA ZA ŽIVOT: Curica koju je otac bacio s balkona sve lošije. Kreće transport u Zagreb, ali ne može putovati Vladinim avionom…

Pročelnik službe za kirurgiju Saša Pavić potvrdio je da su drugo dvoje djece, dječak od tri i djevojčica od pet godina, smješteni na odjelu kirurgije

Sedmogodišnja djevojčica, koja je u četvrtak ujutro teško ozlijeđena na Pagu, bit će zbog pogoršanog zdravstvenog stanja prebačena tijekom poslijepodneva sanitetskim vozilom na daljnje liječenje u Klinički bolnički centar Zagreb, potvrdio je Hini ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Iako je bio spreman Vladin zrakoplov koji je djevojčicu trebao prebaciti u Zagreb, pretrage su pokazale da zbog pneumokraniuma, odnosno prisutnosti zraka u lubanji, ne može putovati zrakoplovom, pa će biti prevezena sanitetskim vozilom, rekao je Kujundžić.

Djevojčica će biti primljena na Odjel za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb, potvrdio je voditelj tog odjela i pomoćnik ravnatelja KBC-a Milivoj Novak.

Bacio ih otac

Od četvero djece koju je u Pagu s prvog kata obiteljske kuće bacio otac, troje ih je teško ozlijeđeno, a najteže sedmogodišnja djevojčica koja je na odjelu intenzivne medicine zadarske bolnice stavljena na mehaničko disanje.

Dvije djevojčice nalaze se u jedinici intenzivne skrbi, a ostalo dvoje djece na kirurgiji, objavili su liječnici Opće bolnice Zadar na konferenciji za medije.

“Sedmogodišnja djevojčica najteže je ozlijeđena. Ima brojne ozlijede glave i grudnog koša, tako da smo nju morali staviti na mehaničku ventilaciju. Ona je obrađivana do sada, no još uvijek nije stabilizirana. Kada se stabilizira, slijedi njezin transport prema Intenzivnoj jedinici za djecu na KBC-u Rebro”, rekao je voditelj odjela za intenzivnu medicinu Edi Karuc.

Jednu djevojčicu čeka operacija

Druga, osmogodišnja djevojčica, koja se također nalazi u jedinici intenzivnog liječenja, pri svijesti je i stabilizirana. “Za nju se sutra planira operativni zahvat”, izjavio je Karuc.

“Djevojčica ima lakše tjelesne ozljede, uglavnom ima ogrebotine po licu i nagnječenje grudnog koša. Dječak je također stabilno, no na kontrolnim snimkama pojavilo mu se nešto zraka u grudnoj šupljini, što znači da vjerojatno ima povrijeđena pluća. To je minimalna količina, pa se tu ne mora sada ništa raditi, ali to pripada u teške tjelesne ozljede”, kazao je Pavić.