BOGATSTVO BEZ POKRIĆA: Sumnjiva imovina Vidoševićevih vrijedna 38,4 milijuna kuna

Čak 38,4 milijuna kuna iznosi nesrazmjer između obiteljske stečene imovine i legalnih prihoda obitelji Vidošević. Utvrdio je to USKOK u koojem smatraju da se razlika prvi put pojavila 1997.kada je Vidošević na ime svoje majke kupio stan u Dalmatinskoj ulici.

Nadan Vidošević i njegova obitelj u posjedu su čak 26 nekretnina diljem Lijepe naše koje je USKOK stavio pod blokadu. Uz brojne stanove, kuće, apartmane, zemljišta i pašnjake, Vidoševiću su pod blokadom i i brod te tri vozila. Na meti USKOK-a našla se i kolekcija oružja vrijedna oko 296.000 kuna te poveća zbirka umjetnina, čija se vrijednost po nekim procjenama kreće i do 37 milijuna kuna. Istražujući svu tu imovinu USKOK je došao do zaključka da postoji nesrazmjer između obiteljske stečene imovine i legalnih prihoda do 2012. godine te da iznosi 38,4 milijuna kuna, piše Večernji list.

Trag pokušao prikriti prebacivanjem imovine na članove obitelji

Uz to, USKOK je otkrio i da je Vidošević prebacivanjem imovine na članove svoje obitelji pokušao prikriti činjenicu da je on stvarni vlasnik nekretnina. Kao primjer poslužio im je stan u Dalmatinskoj ulici koji je u vlasništvu njegove majke Marije. Kupljen je 1997., a ona ga je s porezom platila 740.846 kuna. Istovremeno od 1970. do kupnje imala je ukupne prihode oko 800.047 kuna. Drugim riječima mogla ga je kupiti samo u slučaju da u životu nije imala apsolutno nikakvih drugih troškova, što USKOK smatra nemogućim. Tako smatraju da je stan, koji je kasnije prodan, u stvari bio u vlasništvu njezinog sina, piše Večernji list.

Također su vještaci zaključili da je baš u godini kada je stan kupljen prvi put zabilježen nerazmjer u prihodima i rashodima Vidoševićeve obitelji.

Večernji list/Danas.hr