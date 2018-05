BJEŽAO S DJETETOM U AUTU: Nakon što ga je policija uhitila, pobjegao je i sa suda, a sad obećaje: ‘Položit ću vozački’

21-godišnjak nedavno je na Prekršajnom sudu osušđen na 30 dana uvjetnog zatvora zbog prometnih prekršaja

21-godišnjak iz Starigrada kod Koprivnice nedavno je na Prekršajnom sudu proglašen krivim i osuđen na 30 dana uvjetnog zatvora zbog prometnih prekršaja. Mladić će morati platiti i 4800 kuna te mu je na pola godine zabranjena vožnja, javlja Podravski.hr.

Priča ne bi bila toliko zanimljiva da mladić krajem srpnja proše godine nije pobjegao iz gradskog Prekršajnog suda dok je priveden čekao na žurni postupak. Nakon četiri dana sam se prijavio.

Prema presudi mladić je s djetetom na zadnjem sjedištu, koje nije bilo u sigurnosnoj sjedalici, 29. srpnja prošle godine bježao policajcima u Koprivnici. Konstantno se vozio lijevom prometnom trakom, a nije imao vozački B kategorije, niti je bio vezan.

Bježao policiji po makadamu

Policajac koji ga je zaustavio na sudu je rekao kako su se službenim vozilom “krajcali” s mladićem te su vidjeli da nije bio vezan. Okrenuli su se i krenuli za njegovim automobilom te uključili rotirke i pokušali ga zaustaviti.

No, on je krenuo bježati – prvo makadamom Gradskog sajmišta, a potjera je završila u Ratarskoj ulici u Starigradu kada je mladić izletio na livadu u blizini kuće u kojoj živi. Potom je izašao iz auta, a policajci su ga vezali lisicama kako ne bi pobjegao, rekao je policajac na suđenju.

Kako je uspio pobjeći?

No, mladić tvrdi kako su ga policajci na silu pokušali izvući iz auta. Priznaje većinu prekršaja i kaže da nije bio vezan “Vozilu su prišli policajci i jedan me je za kosu vukao iz vozila i tada su mi na ruke stavili lisice. Uhitili su me i doveli na sud, no sa suda sam i pobjegao. Sada radim na moru, više ne vozim i mislim si uplatiti autoškolu”, rekao je 21-godišnjak na sudu.

Molio je sutkinju da ga ne kazni bezuvjetnim zatvorom jer se tek zaposlio i ostao bi bez posla. Sutkinja je njegovu zamolbu uvažila te je kažnjen uvjetnik zatvorom od rok kušnje od godinu dana. Nije poznato, zaključuje Podravski.hr, jesu li policajci stegovno odgovarali zato što im je uhićeni uspio pobjeći sa suda.