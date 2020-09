BJEGUNAC ĆALETA PRIZNAO ZAŠTO JE POBJEGAO: ‘Nisam planirao, ali kad sam u sudnici vidio njih, to me slomilo…’

Nakon što su nekoliko sati tragali za optuženikom za ubojstvo, Branimirom Ćaletom, on im je nakon uhićenja priznao zašto je pobjegao sa splitskog Županijskog suda

Optuženi ubojica Branimir Ćaleta nakon što je malo iza podneva pobjegao pravosudnim policajcima koji su ga sa Županijskog suda u Splitu trebali vratiti u zatvor na Bilicama, uhvaćen je sinoć oko 20:20 između Brodosplita i jednog trgovačkog centra. Cijelo se vrijeme skrivao na Turskoj kuli, a nakon uhićenja nije pružao otpor te je navodno rekao policajcima da uopće nije planirao bježati.

“Sve me slomilo, taj dan sam u sudnici vidio roditelje i to me slomilo, a ja sam ipak već trinaest mjeseci zatvoren i jako mi je teško tako provoditi dane u ćeliji. Nakon tog emotivnog susreta sam odlučio pobjeći. Ne, nije točno da mi policajci nisu stavili lisice na ruke, to je apsolutna izmišljotina! Oni su lisice stavili na moje ruke, a ja sam ih već u toku bijega odbacio, i to prije nego sam došao na Tursku kulu…”, prenosi Ćaletine riječi Slobodna Dalmacija.

Inače, ovaj je 36-godišnjak bio na ročištu zbog ubojstva svoje trudne djevojke, Ukrajinke Ganne Kitajeve, koje je počinio 15. rujna 2013. godine u motelu u Dnjipropetrovsku.

