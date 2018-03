Pola sata seksa naplaćivala je 500 kuna

Splitska policija tražila je da splitski Prekršajni sud donese odluku o službenoj zapljeni četiri neiskorištena kondoma ‘You&me’ koji su ženi oduzeti u trenutku kad je privedena, no sud je taj prijedlog odbio.

Sudac Velimir Kovačević odbio je oduzeti kondome 29-godišnjakinji te presudom odredio da joj se prezervativi vrate.

‘Ovlašteni tužitelj predložio je da se od okrivljenice oduzmu četiri kondoma. Međutim, u konkretnom slučaju ne radi se o predmetima koji bi bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje prekršaja ili su nastali počinjenjem prekršaja, a niti je oduzimanje tih predmeta potrebno radi zaštite opće sigurnosti, javnog poretka, zaštite zdravlja ljudi ili iz moralnih razloga. Naime, navedeni predmeti koriste se u svakodnevnom životu kao zaštita pri seksualnim odnosima i stoga sud drži da oduzimanje navedenih predmeta nije potrebno a niti na zakonu zasnovano’, objasnio je sudac, prenosi Slobodna Dalmacija.



Iznajmila stan u Splitu

Mlada žena osuđena je na novčanu kaznu od 180 njemačkih maraka u protuvrijednosti u kunama jer se u periodu od 27. lipnja 2017. prostituirala u jednom splitskom stanu, pružajući klijentima usluge klasičnog i oralnog seksa. Pola sata naplaćivala je 500 kuna.

Na dan kad je uhićena, djevojka (inače Zagrepčanka) rekla je da je nezaposlena, samohrana majka te da čeka stalno zaposlenje. Kazala je i kako se prostitucijom bavi zbog obiteljskih prilika i to samo povremeno, dva-tri dana tjedno. Stan u Splitu iznajmila je s prijateljicom koja se također bavi istim ‘poslom’, a klijente su pronalazile putem oglasa koji je glasio ‘Djevojke 26 godina opustit će te u svom prostoru’.

Prostituirat će se dok ne nađe stalni posao

Oglas su, kazala je, davale zajedno, a dijelile su i mobitel. Kada bi se klijenti pojavili, same bi odlučivale s kojom će od njih dvije imati spolni odnos. Ispričala je i kako je zadnji put kad je stigla u Split imala petoricu klijenata kojima je pružila usluge klasičnog i oralnog seksa, napomenuvši kako je svjesna da krši zakon i da joj je žao, no da joj je to trenutno jedini izvor prihoda. 29-godišnjakinja je već dvaput prekršajno kažnjena za prostitucije. Policiji je izjavila kako će se prestati prostituirati kad nađe drugi posao.