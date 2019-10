BIZARNO MALTRETIRANJE U PULI: Susjedima naručio 500 jako skupih paketa, a sve zato jer mrzi Talijane

‘Taj susjed, koji je s našim sinom išao u prvi razred osnovne škole, je nezaustavljiv. Prije ovoga nas je već psihički zlostavljao i pismeno nam priznao da ne voli talijansku manjinu. Oprostili smo mu jer je kao mali rano ostao bez roditelja te ga je odgojila teta koja je nedavno umrla. Ali ovo je prelilo čašu’, kazala je umirovljenica iz Pule

Pažnju javnosti privukao je neobičan slučaj iz Pule gdje je jedan 43-godišnjak od listopada 2018. do ožujka 2019. godine putem interneta naručio između 400 i 500 paketa koji su stizali na kućnu adresu njegovih susjeda. On se pritom nije materijalno okoristio niti napakostio susjedima jer su paketi vraćeni natrag pa je bilo nejasno zašto je to uopće činio.

Slučaj je u međuvremenu rasvijetljen, a muškarac je, nakon kriminalističke istrage, osumnjičen da je počinio kaznena djela računalnog krivotvorenja i nedopuštene uporabe osobnih podataka.

PULJANIN U IME SUSJEDA NARUČIO STOTINE PAKETA S INTERNETA, ALI NITKO NE ZNA ZAŠTO: Niti se materijalno okoristio niti je napakostio susjedima

Naručivao im jakne, cipele, četke, ogrlice, zeleni papar…

Jutarnji list piše da je riječ o O.P.-u, djelatniku lokalnog komunalnog poduzeća, koji je preko raznih kurirskih službi i pošte svojim susjedima, bračnom paru umirovljenih prosvjetnih radnika, slao i po desetak paketa dnevno iz cijelog svijeta s plaćanjem pouzećem. Putem interneta naručivao je razne predmete i slao ih poštom koristeći imena svojih susjeda, njihove e-mail adrese i kućni telefonski broj za potvrdu narudžbi.

Primjerice, iz Španjolske im je naručio kožnu jaknu vrijedu 15.000 kuna, pet jednakih cipela veličine 38, pet ogrlica s privjescima od kamena, antistimulirajuću četku po cijeni od 574 kune, četku za čišćenje lica vrijednu 1700 kuna, termo-hlače za mršavljenje od 3400 kuna, deset kišnih jakni, sjemenke zdrave hrane, zrna zelenog papra za 639 kuna, gume za automobil…

“Muž i ja smo doslovno bili nemoćni. Svaki dan smo imali dostave paketa koje nismo naručili. Natezali smo se s dostavljačima, telefoni su nam konstantno zvonili. I svaki put smo se morali pravdati da ništa nismo naručili, da je sve na policiji i da tamo provjere”, kazala je Jutarnjem listu umirovljena 70-godišnja učiteljica koja je, skupa sa svojim 74-godišnjim muže, na kućnu adresu primala sve te nenaručene pošiljke.

Ispostavilo se da im je susjed želio napakostiti i to, kako im je sam priznao, mrzi talijansku manjinu i ne može si pomoći jer je bolestan.

‘Prvi put smo mu oprostili, ali ovo je prelilo čašu’

“Mi i dalje strahujemo od možebitnih penala jer su proizvodi naručivani na naše ime i stizali su iz cijelog svijeta. I sve to košta. Taj susjed, koji je s našim sinom išao u prvi razred osnovne škole, je nezaustavljiv. Prije ovoga nas je već psihički zlostavljao i pismeno nam priznao da ne voli talijansku manjinu. Oprostili smo mu jer je kao mali rano ostao bez roditelja te ga je odgojila teta koja je nedavno umrla. Ali ovo je prelilo čašu”, kazala je umirovljenica iz Pule dodavši kako ne vjeruje da će O.P. biti odgovarajuće kažnjen.

Policija je nakon višemjesečne istrage otkrila da iza fantomskih narudžbi stoji O.P., a kada su mu zaplijenili računalo i mobitel, otkrili su inkriminirajuću korespondenciju.

“Inspektor koji je radio naš slučaj, nakon što smo sve u prosincu lani prijavili, pitao nas je sumnjamo li na koga. Iako smo sumnjali na tog susjeda, nismo mu rekli. Željeli smo da se istraga pravedno odradi temeljem dokaza. Iako je naš susjed sve inicijalno negirao, dokazi su tvrdili suprotno pa je priznao. A mi smo i prethodne njegove torture o kojima ne želim govoriti jer se tiču našeg sina, prijavili policiji. Inače, par dana nakon što ga je policija počela sumnjičiti, O.P nas je nazvao i rekao: ‘Oprostite, ja sam lud. Neka mi oprosti i vaš sin'”, kazala je umirovljenica za Jutarnji.