BIZARNE KRAĐE NA ISTOKU HRVATSKE: Lopovima na meti voćem i povrćem, kotlao za rakiju i stabla

Lopovi su diljem Vukovarsko-srijemske županije ukrali voća, povrća i stabala u vrijednosti od nekoliko desetaka tisuća kuna

U Vukovarsko-srijemskoj županiji su, prema podacima policije, lopovi tijekom kolovoza i rujna bili itekako aktivni. Naime, zabilježeno je nekoliko desetaka krađa i provala, a osim uobičajenog plijena, poput novca i nakita, kralo se sve što je lopovima došlo pod ruku.

Harali po šumama i poljima

Tako je u iločkom prigradskom naselju Mohovo netko iz voćnjaka 54-godišnjeg Zagrepčanina ukrao nekoliko tona jabuka raznih sorti. Jedan ili više lopova obralo je skoro čitav urod nesretnog voćara između 16. i 30. rujna te mu tako nanijelo nekoliko desetaka tisuća kuna štete. Na meti kradljivaca bilo je i oko tri tone paprike, kupusa i tikvica, koji su nestali s njive 60-godišnjakinje iz Privlake, koja je tako ostala bez nekoliko tisuća kuna vrijednosti.

No, to nisu jedine krađe prirodnih resursa. Naime, netko je iz šume u vlasništvu 93-godišnjakinje iz Privlake u razdoblju od 2. do 6. rujna posjekao i odnio više desetaka stabala graba i jasena, a na meti šumskih lopova bila je i Šumarija Otok, koja je ostala bez desetak stabala hrasta.

Istrgnula mobitel djevojčici iz ruke

Iz dvorišta jedne kuće u Ivankovu je u noći s 22. na 23. rujna netko ukrao kotao za pečenje rakije i sav alat. Vlasnici su tako ostali bez opreme vrijedne nekoliko tisuća kuna.

Jednako bizarna krađa, ali ne zbog plijena koliko zbog načina na koji je izvedena, dogodila se još 31. kolovoza u Vinkovcima. Ondje je 40-godišnjakinja prišla djevojčici na dječjem igralištu te joj iz ruku istrgnula mobitel vrijedan nekoliko tisuća kuna. Za razliku od kradljivaca jabuka, policija je pronašla kradljivicu, protiv nje podnijela kaznenu prijavu i vratila mobitel djevojčici.