BIZARNA OBITELJSKA SVAĐA: Sestra prijavila brata policiji jer je hrkao, sve preraslo u ozbiljan sukob

Brat je došao k sestri u goste na božićne blagdane i prespavao je kod nje. No, zasmetalo ju je njegovo glasno hrkanje pa ga je probudila i posvađala se s njime. Tijekom svađe on ju je uvrijedio zbog čega je pozvala policiju koja ga je odvela u pritvor

Zbog nesnosnog hrkanja i jedne rečenice kojom je 23. prosinca prošle godine izvrijeđao vlastitu sestru, 51-godišnji Milan J. iz okolice Bjelovara kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 750 kuna, piše Bjelovar.live.

Milan je sestri rekao: “Ti si budala retardirana, luda i nitko i ništa” i zbog te rečenice nepravomoćno je osuđen pred Prekršajnim sudom u Bjelovaru. Sud je, naime, utvrdio da je time počinio prekršaj iz Zakona o nasilju u obitelji nasilnički se ponašajući prema ženi “primjenom psihičkog nasilja”.

Pokajao se zbog vrijeđanja sestre

Incidentu je prethodio bizarni sukoba brata i sestre. On je došao k njoj u goste, na božićne blagdane i prespavao u njezinoj kući. No, sestru je zasmetalo što je njezin brat glasno hrkao spavajući na kauču u dnevnom boravku. Zbog toga je počela vikati te ga probudila. Izbila je svađa tijekom koje je ona razbila pepeljaru nasred sobe, a na što je on izrekao gorespomenutu rečenicu te otišao u drugu sobu.

Žena je brže-bolje pozvala policiju koja je uhitila muškarca i odvela ga u policijsku postaju gdje je prespavao te ujutro bio izveden na saslušanje. Na sudu se pokajao zbog učinjenog što mu je i uvaženo. Budući da je bio uhićen oko 20 sati, a pušten iz pritvora sljedećeg dana oko 11 sati, sud je zaključio da je u pritvoru bio zadržan dva dana te mu stoga umanjio kaznu za 600 kuna. Na koncu će morati platiti kaznu u iznosu od 150 kuna, ai i 419 kuna za sudske troškove.