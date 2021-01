BIZARNA NESREĆA KOD RIJEKE: Vuk Anton pogiuo pod kotačima, a njegova ogrlica pokazala zanimljive detalje

Kada je vozač ugledao Antona, bilo je već kasno

U srijedu je na autocesti A6, u blizini restorana ”Putnik” došlo do sudara osobnog vozila i vuka koji je pri tome uginuo.

Preskočio žicu

„Dojavu o ovom nesretnom slučaju dobili smo od vlasnika automobila koji je sudjelovao u nesreći, odnosno koji se sudario s nesretnim vukom. Dogodilo se to kod naplatnih kućica na Grobniku. Automobil je dolazio iz smjera Grobnika prema Rijeci i uključivao se na autocestu i pritom je došlo do neizbježnog sudara. Naime, vozač je zbog uključivanja na glavnu prometnicu gledao na drugu stranu da vidi ima li slobodan prolaz i pritom mu je vuk istrčao pred auto. Kada ga je ugledao, bilo je kasno. I djelatnik na naplatnoj kućici kazao je kako je vidio vuka kako preskače žicu, a koja je po meni bila preniska. Na to stalno ukazujemo, potrebno je napraviti višu žicu, jer su na tim područjima već stradavali jeleni i srne“, opisao je za Novi list glavni lovnik Lovačkog društva Jelen Čavle Zoran Lukić.

Došao iz Slovenije, spuštao se čak do zaleđa Dalmacije

A čini se da je vuk prošao dug put. zvao se Anton, bio je mužjak, starosti između šest i sedam godina, s ogrlicom za praćenje koja mu je stavljena u Sloveniji. Praćenje vuka pokazalo da je neko vrijeme boravio na prostoru Gorskog kotara, a i oko Senja, čak se spuštao do zaleđa Dalmacije. Naime, u Hrvatskoj postoje interventni timovi za praćenje vuka, koji njihovo kretanje prate upravo po ogrlicama s kopčom za praćenje.

“Nakon dojave o uginuću vuka, zvao sam Veterinarski fakultet u Zagrebu i nadležne obavijestio o tome što se dogodilo. Uginulo tijelo vuka zbrinuto je, na hlađenju u komori. Po njega će doći nadležna tijela iz Zagreba, skinut će mu ogrlicu kako bi doznali određene informacije – visinu, težinu, pregledat će želudac da vide s čime se hranio posljednjih dana, kakvog je općeg zdravlja”, ističe Lukić

Strogo zaštićena vrsta

Uz risa i smeđeg medvjeda, vuk je u Hrvatskoj zaštićena životinjska vrsta i to od 9. svibnja 1995. godine. Strogo zaštićene životinjske vrste zabranjeno je loviti i ubijati, uznemiravati na bilo koji način, namjerno uništavati njihova gnijezda i legla te uništavati područja na kojima se razmnožavaju ili odmaraju. Vukovi koji žive u Hrvatskoj veličinom tijela spadaju u manje vukove i teški su između 25 i 50 kilograma. Danas je vučja populacija u fazi oporavka te se procjenjuje da u Hrvatskoj živi između 142 do 212 vukova raspoređenih u oko 50 čopora.