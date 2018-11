BIVŠI UČENIK STAO U OBRANU PROFESORA IZ MEDICINSKE ŠKOLE: ‘On vam je kao iz onih filmova o luzerima, baš nema sreće’

U javnosti počeli su se javljati kolege i bivši učenici koji staju na stranu smijenjene ravnateljice pulske Medicinske škole i profesora informatike

Nakon što je Školski odbor smijenio dosadašnju ravnateljicu pulske Medicinske škole Gordanu Ćoso jer je dala pa potom povukla odluku o otkazu profesoru informatike koji navodno nije reagirao kada je jedan učenik tijekom nastave seksualno uznemiravao svoju kolegicu zavlačeći joj ruku u gaćice, u javnosti su se počeli javljati bivši kolege i bivši učenici koji brane ravnateljicu i profesora.

OTKRIVENE GROZNE STVARI KOJE JE PROFESOR RADIO NA NASTAVI: Godinama upozoravaju na njega, a ravnateljica ga štiti?

Ispala je dežurni krivac

“Neki u školi godinama joj podmeću, a ona se jednostavno tome ne zna oduprijeti. Činjenica je da se možda nije snašla u ulozi ravnateljice i nije uspjela držati uzde u rukama. Mislim da je sve radila u dobroj namjeri, no sada je na kraju ispala dežurni krivac i stvarno mi je žao što se našla u ovoj teškoj situaciji”, kažu neki profesori, piše Glas Istre.

‘On vam je kao iz onih filmova o luzerima’

Neki bivši učenici Medicinske škole javili su se i imaju za profesora samo riječi hvale.

“On je samo malo smušena osoba, ali jako dobar čovjek i profesor. Jako ga poštujem, a isto vam mnogu potvrditi brojni bivši učenici škole. Nažalost, on vam je kao iz onih filmova o luzerima, čovjek stvarno nema sreće, sve mu uvijek krene naopako. Ovo navodno seksualno uznemiravanje, pipkanje, šlatanje, zavlačenje ruku u gaćice, toga u školi oduvijek ima, a sada se njega proziva da nije reagira”, tvrdi bivši učenik Medicinske škole Niki Vranić.

SKANDAL U MEDICINSKOJ ŠKOLI: Učenik seksualno zlostavljao kolegicu tijekom sata, a profesor nije reagirao?!

Hajka na dvoje ljudi

“Iskreno, i mi smo na satu svašta radili, skrivali se, a kada bih ja napravio nekakav eksces, profesor je reagirao i odmah je zvao ravnateljicu. Uopće ne vjerujem da je vidio to što dvoje učenika radi, jer oni su okrenuti prema zidu i, ako se to stvarno dogodilo, uvjeren sam da se skrivali ispod klupe. Taj profesor nikome neće učiti zlo. Neće tužakati i po meni je on zapravo žrtva kolektiva jer je malo smušen, onako, pravi štreber. Bivša ravnateljica je također korektna i ne mogu vjerovati da se radi hajka na dvoje ljudi koji mogu dobiti otkaz”, kaže bivši učenik škole,