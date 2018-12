BIVŠI SUDIONIK IZBORA ZA MISTERA HRVATSKE U ZATVORU: Uhvatili ga u brojnim prijevarama

Mjesec dana istražnog zatvora zaradio 25-godišnji bivši sudionik izbora za Mistera Hrvatske Elio Dolenec, koji je osumnjičen za brojne prijevare

Prijevare, krađe, nedozvoljena uporaba osobnih podataka, računalna prijevara, sve su to kaznena djela za koje se sumnjiči 25-godišnji Elio Dolenec iz Varaždina, mladić kojeg neki portali opisuju “varaždinskim misterom” s obzirom da je bio sudionik jednog hrvatskog izbora za Miss i Mistera, piše Novi list.

Upravo zbog tih kaznenih djela, ali i zbog sumnje da se klupko vezano uz 25-godišnjaka tu tek počinje odmotavati te da bi ih mogao i ponavljati ili od suđenja pobjeći, sudac Županijskog suda Dolenecu je odredio istražni zatvor.

Doleneca se sumnjiči da je upotrijebio osobne podatke jedne prijateljice uz pomoć kojih je u jednoj banci podigao kredit. Osim tog oblika prijevare, sumnjiči ga se i za prijevare putem oglasa. Tobože bi uplatio da mu se isporuči skupocjeni mobitel, ispunio lažne printane naloge iz kojih je vidljiva navodna uplata, no, na kraju, uplata bi izostala, a mobitel bi bio isporučen.

Mjesec dana za kompletiranje kaznenih djela

U svom dosjeu ima i jednu kaznenu prijavu vezanu uz neplaćanje hotelskog, odnosno apartmanskog smještaja na području Primorsko-goranske županije.

Policija je zasad podnijela prijave zbog osam prijevara, no nije poznato hoće li to biti konačan broj. Tako nije poznata ni ukupna količina štete. To bi se trebalo utvrditi u idućih mjesec dana koliko će 25-godišnjak provesti u zatvoru.