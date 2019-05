BIVŠI MUP-ov INFORMATIČAR UZVRAĆA UDARAC, NAJAVIO RADIKALAN POTEZ: ‘Nisam glup, neću robijati radi drugih’

‘Ja nisam falsifikator i molim da me se tako ne zove bez dokaza. Nisam izradio lažnu SMS prepisku za potrebe suđenja u slučaju Mamić, kao ni onu u slučaju Todorić, niti sam priznao krivnju. Štoviše, spreman sam istražiteljima reći i tko mi je dao prepisku u slučaju Mamić, a koju sam potom proslijedio Zdravku, što nije kazneno djelo. Terete me da sam je osobno izrađivao i lažirao, a vještačenje koje je završeno prije 3-4 tjedna pokazalo je da se ne može dokazati da sam ja to učinio’

“Istražitelji će uskoro doznati od koga sam dobio SMS prepisku u slučaju Mamić, jer ja ne želim robijati za ono što je netko drugi skrivio, a Milijan Brkić nema nikakve veze s tom prepiskom, kao ni Blaž Curić”, rekao je Franjo Varga, bivši MUP-ov informatičar iz Belišća i prvooptuženi u tzv. aferi SMS za Jutarnji list.

USKOK ga tereti, pak, da je izradio lažnu SMS korespondenciju kako bi pomogao Zdravku Mamiću u pokušaju diskreditacije glavnog državnog odvjetnika i osječkog suda, te Ivici Todoriću koji je u slučaju Agrokor optuživao premijera te Martinu Dalić. Uz Vargu je kao pomagač optužen i Brkićev kum Curić.

Varga tvrdi da želi skinuti ljagu sa svog imena pa se obratio Jutarnjem listu progovarajući o svemu. Vjeruje da će optužnica biti odbačena već na pripremnom ročištu.

NACIONAL OBJAVIO PREPISKU BRKIĆA I VARGE: Meta špijuniranja bila i mlada atraktivna HDZ-ovka: ‘Ima li intime?’

Prepisku dobio od osobe bliske predmetu za koji se sudilo Mamiću

“Ja nisam falsifikator i molim da me se tako ne zove bez dokaza. Nisam izradio lažnu SMS prepisku za potrebe suđenja u slučaju Mamić, kao ni onu u slučaju Todorić, niti sam priznao krivnju. Štoviše, spreman sam istražiteljima reći i tko mi je dao prepisku u slučaju Mamić, a koju sam potom proslijedio Zdravku, što nije kazneno djelo. Terete me da sam je osobno izrađivao i lažirao, a vještačenje koje je završeno prije 3-4 tjedna pokazalo je da se ne može dokazati da sam ja to učinio.

Tu sam SMS prepisku dobio od osoba koje su vrlo bliske predmetu za koji se sudilo Mamiću i koje su mi rekle da je stvarna. Istražitelji će saznati od koga sam to dobio, jer ne želim za druge robijati”, kazao je Varga.

Govoreći o navodima da je Mamić od njega tražio da u e-mail sandučiće sudaca Vrhovnog suda ubacuje navodnu komunikaciju između njih i Cvitana kako bi se diskreditiralo žalbeni postupak, Varga je kazao kako nikada nije bio spreman na takve stvari i da su to gluposti.

POKRENUT POSTUPAK PROTIV MILIJANA BRKIĆA! Njega i društvo sumnjiči se da su upadali u mailove četiriju žena

Na prepisku za Todorića naišao slučajno, podnio kaznenu prijavu

Osvrćući se, pak, na prepisku koja je trebala kompromitirati premijera i ministricu Dalić, ustrajao je na tvrdnji da je na to “slučajno naišao održavajući server za jednu inozemnu tvrtku”. “O tome sam odmah obavijestio Brkića i Curića i tražio da to prenesu Plenkoviću, a ja sam podnio anonimnu kaznenu prijavu, no nitko tome nije posvetio adekvatnu pažnju”, pojasnio je dodajući kako nije imao motiva pomagati Todoriću.

“Na zadnjem razgovoru u PNUSKOK-u ispitivali su me tko mi je lažirao iskaz, tko je izmislio poruke između Curića i mene koje se navode u optužnici… Mjere nada mnom su počele 20. rujna u 8 sati i pukle su navečer, pola sata prije mog uhićenja, ali meni je indikativno da je netko i nakon toga nastavio komunikaciju s mog mobitela. Tvrde da sam ja kontaktirao Brkića i pitao ga trebam li stvarno sve obrisati. Ja nisam takav glupan. Imaju snimljenih samo pet mojih poziva toga dana iz kojih se ništa ne može dokazati”, kaže Varga te dodaje da istražiteljima USKOK-a nije rekao ništa od onoga što se navodi u optužnici.

SLUČAJ BRKIĆ POTRESA POLITIČKU SCENU: Otkriveno u čije je računalo navodno upao Varga i zašto bi prijava, u slučaju bivše žene, mogla pasti

Žrtveno janje zbog bliskosti s Brkićem

Također je kazao kako se oko njegovog otkaza u policiji vodi parnica jer ga je dobio nezakonito, ali da sud rješava i krivotvorenje doznaka za njegovu bivšu zaručnicu. Ističe da doznake nije krivotvorio.

O istrazi vezanoj uz Curića i Brkića nije htio puno govoriti. Smatra da je “odabran kao žrtveno janje zbog bliskosti s Brkićem”.

S Mamićem ga je spojio Karamarko, kojem je pomogao oko provjere APIS-a, i to nakon što je Mamić za informaciju o “svastici” na Poljudu ponudio 500.000 kuna. “Ja sam mu dao informaciju i zato me Mamić nagradio novcem za kuću i automobilom, a zašto oko ‘svastike’ ništa nije pokrenuto pitanje je za policiju i pravosuđe, a ne za mene”, rekao je.

Ispričao je i kako je bio u HDZ-u te da je predsjednici u kampanji 2014. radio na prijavljivanju Facebook profila koji trolaju. Trebali su joj, kaže, osigurati iste mogućnosti u odnosu na protukandidata.