BIVŠI HRVATSKI POLICAJAC HLADNOKRVNO UBIO TRI ŽENE: ‘Tata je došao kući, zagrlio sestru i mene i rekao: ‘Mame više nema” 

Nadja Prohić Stolić nastavila je majčinim stopama te je i sama upisala studij prava: ‘Ja se samo sjećam da je ušla u moju sobu i rekla mi da sada ide, ali da će se brzo vratiti i to je zapravo zadnji put kada sam mamu vidjela živu’

Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama, a prije točno 21 godinu, tijekom brakorazvodne parnice na zagrebačkom Općinskom sudu, bivši policajac Mato Oraškić pištoljem je ubio svoju suprugu Gordanu Oraškić, sutkinju Ljiljanu Hvalec i odvjetnicu Hajru Prohić te teško ranio zapisničarku Stanku Cvetković. RTL je razgovarao s kćerkom ubijene odvjetnice, koja, kaže, to jutro uopće nije ni trebala biti ondje.

Naime, odvjetnica Hajra Prohić imala je smrtni slučaj u obitelji pa je na sud otišla samo kratko. Tako je rekla svojoj kćerki, danas također odvjetnici, koja radi u Bruxellesu. “Ja se samo sjećam da je ušla u moju sobu i rekla mi da sada ide, ali da će se brzo vratiti i to je zapravo zadnji put kada sam mamu vidjela živu. Ubrzo nakon toga došao je tata kući sa svojim bratićem i zagrlio sestru i mene i rekao je: ‘Mame više nema To je to neko sjećanje koje je meni još uvijek jako živo”, ispričala je Nadja Prohić Stolić.

KOMEMORACIJA NA SUDU: Hrvatska se sjeća brutalnog ubojstva sutkinje, odvjetnice i žene koja se razvodila

Trebalo je biti rutinsko ročište

Iako se ročišta oko brakorazvodne parnice obavljaju i bez prisutnosti odvjetnika, Nadjina majka je htjela biti uz svoju, očito preplašenu klijenticu. “Koliko je meni poznato, to je trebalo biti jedno obično rutinsko ročište za brakorazvodnu parnicu, no očito se gospođa Oraškić bojala doći sama, jer obično takva ročišta se mogu održavati danas i bez odvjetnika, no ona je očito trebala pomoć, trebala je nečiju podršku. Mama se našla kao odvjetnik”, prisjetila se Prohić Stolić.

Kada je ročište završilo, Mato Oraškić izvadio je pištolj i hladnokrvno ubio tri žene, svoju suprugu, Gordanu Oraškić, odvjetnicu Prohić i sutkinju Ljiljanu Hvalec, te teško ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Taj je dan u Hrvatskoj postao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

“Sestra i ja smo imale tu sreću da smo imale divnog tatu i imale smo sve, ali uvijek je postojala i postoji neka praznina koja je narasla onda kada sam ja dobila svoju djecu”, kazala je Prohić Stolić.

Težak kruh

“Odvjetnički posao je težak kruh, ali ni u najluđim snovima ne mislite da se to može dogoditi. Moja majka nije podnosila nepravdu i uvijek je bila borac za pravdu”, ispričala je Prohić Stolić koja je te tragične godine i sama upisala pravo. Tada se pitala je li to zaista ono što zaista želi. No, prevagnulo je da pravo želi upisati zbog sebe i zbog svoje majke te je tako nastavila svoj put. Majka i ono što se desilo, kaže, definitivno su oblikovali njen posao.

“Mi imamo danas puno inicijativa, puno udruga, puno se senzibilizira javnost, pokušava se ukazati. S druge strane, kao pravnica mogu reći da se i zakonodavni okvir mijenja. Kazne koje se svakako odmjeravaju moraju biti usmjerene ne samo specijalnoj, nego i generalnoj prevenciji. Znači radi se na tome, no mi opet svakodnevno svjedočimo novim slučajevima, novom nasilju, čitamo u novinama, slušamo na vijestima što znači da još uvijek kao društvo nismo dovoljno naučili”, smatra Prohić Stolić.

NACIONALNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA KAO SJEĆANJE NA STRAVIČNO UBOJSTVO: ‘Vlada predano radi na prevenciji nasilja’

O ubojici ne razmišlja

Svake godine u Hrvatskoj bude ubijeno između 22 i 45 žena, a ubojice su najčešće njihovi, partneri, supruzi ili drugi članovi obitelji. Za nasilje koje nije završilo ubojstvom izriču se uglavnom kratkotrajne, najčešće i uvjetne kazne. Ubojica iz ove potresne priče dobio je 40 godina zatvora, no Nadja kaže da o njemu nikad ne razmišlja.

“Razmišljam o uspomenama koje imam, razmišljam o tome koliko je to promijenilo moj život, koliko me oblikovalo u ono kakva sam danas, ali o tom čovjeku ne razmišljam. Tako da, niti mu opraštam, niti mu ne opraštam, naprosto, on nije predmet mog razmišljanja”, kazala je Prohić Stolić.

On je za nju gotova priča, no dok god okrećemo glavu znajući da žena u našem susjedstvu, obitelji i radnom mjestu pati zbog nasilja svoga partnera, ta priča za nas kao društvo neće biti završena.